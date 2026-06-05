Printemps en musique 2026 : les rendez-vous du 9 au 13 juin entre Aoste et Aymavilles

L’Assessorat régional à l’Instruction, à la Culture et aux Politiques identitaires rappelle les événements inscrits dans le cadre de Printemps en Musique 2026, une programmation qui met en valeur les écoles musicales et les institutions artistiques de la Vallée d’Aoste.

Mardi 9 juin – Aoste, Théâtre Splendor

Théâtre Splendor

Le Liceo Musicale d’Aoste présente son traditionnel concert de fin d’année, un rendez-vous très attendu par les familles et la communauté scolaire.

Sur scène, les élèves de toutes les classes interpréteront les pièces travaillées durant l’année scolaire avec leurs enseignants. La soirée se conclura avec l’orchestre et le chœur de l’établissement, réunissant l’ensemble des élèves musiciens dans une formation collective.

Point central du programme : un medley tiré de la comédie musicale Rent de Jonathan Larson, à l’occasion des 30 ans de sa création (1996–2026). L’arrangement musical est signé par le professeur Lorenzo Barbera. Le spectacle propose un parcours narratif à travers les émotions et les histoires des personnages de l’œuvre.

Vendredi 12 juin – Aoste, Théâtre Splendor

Théâtre Splendor

L’Orchestre de chambre du Conservatoire de la Vallée d’Aoste se produira avec les étudiants des classes de violon, alto, violoncelle et contrebasse, accompagnés du bassoniste Alessandro Noto.

Sous la direction du professeur Fabrizio Pavone, le programme traverse plusieurs époques musicales :

Antonio Vivaldi : Concerto en La majeur pour cordes et clavecin F. XI n. 4 et Concerto pour basson RV 484

: Concerto en La majeur pour cordes et clavecin F. XI n. 4 et Concerto pour basson RV 484 Wolfgang Amadeus Mozart : Divertimento en Ré majeur K. 136

: Divertimento en Ré majeur K. 136 Béla Bartók : Danses populaires roumaines, œuvre inspirée du folklore d’Europe de l’Est

Un concert qui met en dialogue tradition baroque, classicisme viennois et modernité du XXe siècle.

Samedi 13 juin – Aymavilles, Auditorium

Auditorium d’Aymavilles

La SFOM Orchestra présente “Onde Sonore : Manzetti et l’innovation”, sous la direction d’Enrico Montanari, avec compositions et arrangements de Paolo Torrente.

Inspiré de la figure d’Innocent Manzetti, inventeur valdôtain, le projet explore le lien entre musique, créativité et technologie. Le programme propose un voyage sonore mêlant styles et époques :

musique contemporaine inspirée de la pop et du rock

œuvres d’Erik Satie

influences de Jon Bellion et Freddie Mercury

références à l’Electric Light Orchestra

Une performance qui cherche à fusionner tradition musicale et expérimentation contemporaine.

Tous les événements sont en entrée libre, dans la limite des places disponibles.