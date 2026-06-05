Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2026: il volontariato che costruisce comunità e futuro in Valle d’Aosta

Un appuntamento che unisce memoria, cultura del dono e rilancio del volontariato, con particolare attenzione ai giovani e alla continuità del sistema trasfusionale regionale.

Ad Aosta, nel cuore della città e precisamente nell’area verde di Piazzale Ducler – angolo via San Michele, accanto alla “Pietra del Dono”, il 14 giugno 2026 alle ore 11 si rinnova un appuntamento che va ben oltre la celebrazione simbolica.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, promossa a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, diventa in Valle d’Aosta un momento concreto di riconoscimento verso chi, con regolarità e discrezione, contribuisce a salvare vite umane.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Aosta e sostenuta da numerose realtà del terzo settore valdostano, si inserisce pienamente nel solco del volontariato organizzato, quello che non si limita alla testimonianza ma costruisce ogni giorno un sistema sanitario più solido e umano.

FIDAS Valle d'Aosta sottolinea come il dono del sangue e del plasma rappresenti un atto volontario, anonimo, gratuito e responsabile, ma soprattutto un pilastro della sanità pubblica.

Il presidente regionale Rosario Mele ribadisce il senso profondo della giornata: non solo ringraziamento ai donatori, ma anche rilancio culturale del gesto del dono come atto civile, capace di attraversare differenze di lingua, etnia, genere e provenienza.

Il luogo scelto non è casuale. La “Pietra del Dono” – monumento alla vita dei donatori di sangue – rappresenta un punto di riferimento simbolico per tutta la comunità valdostana.

“Dal cuore della montagna al cuore degli uomini” non è solo uno slogan, ma una sintesi potente di ciò che il volontariato sanitario rappresenta in un territorio complesso come quello alpino: solidarietà concreta, continuità, responsabilità collettiva.

A rendere ancora più significativa la giornata sarà la partecipazione del Coro “Ali Ali”, diretto da Luigina Stevenin, che accompagnerà il momento celebrativo con la forza evocativa della musica corale.

Accanto alla FIDAS, saranno presenti diverse realtà associative, tra cui gruppi federati, associazioni di volontariato, realtà sportive dilettantistiche e rappresentanze istituzionali. Un mosaico sociale che testimonia quanto il dono del sangue sia ormai un patrimonio condiviso.

Un passaggio centrale della riflessione riguarda il sistema sanitario regionale.

Azienda USL Valle d'Aosta, attraverso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale guidato dal dott. Pierluigi Berti, rappresenta l’anello fondamentale tra donazione e cura.

Il personale sanitario viene riconosciuto per professionalità, umanità e capacità di accoglienza verso i donatori, elementi che contribuiscono a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e sistema sanitario.

Il cuore del messaggio della FIDAS è chiaro: senza donatori periodici non esiste autosufficienza trasfusionale.

Il sistema sangue si regge su una rete stabile di cittadini che donano in modo regolare, garantendo sicurezza e continuità alle necessità ospedaliere. Questo permette non solo di rispondere ai bisogni locali, ma anche di contribuire alle esigenze di altre regioni italiane meno autosufficienti.

Uno dei punti più critici resta il ricambio generazionale.

La fascia tra i 18 e i 35 anni è considerata strategica, ma ancora non sufficientemente coinvolta. Da qui l’impegno della FIDAS Valle d’Aosta nel dialogo con scuole, sport e associazioni giovanili, con l’obiettivo di trasformare la cultura del dono in una pratica diffusa e naturale.

Non si tratta solo di reclutare nuovi donatori, ma di costruire una mentalità civica fondata sulla responsabilità condivisa.

La forza del modello valdostano sta anche nella sua articolazione associativa. Tra le realtà coinvolte figurano la Federata “San Michele Arcangelo”, il Gruppo FIDAS “Antonio Santoro” della Polizia Penitenziaria, il Gruppo FERDOS Ferrovieri, i Donatori Vigili del Fuoco “Santa Barbara”, “Les Amis du Sang” di Saint-Pierre e l’Associazione “Silvy Parlato”.

Una rete che dimostra come il volontariato non sia frammentazione, ma coordinamento e identità comune.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue non è soltanto una celebrazione, ma anche un richiamo alla responsabilità collettiva.

Il dono del sangue diventa così un indicatore del livello di coesione sociale di una comunità: più cresce la partecipazione, più si rafforza il tessuto civile.

In questo senso, la Valle d’Aosta si conferma laboratorio di solidarietà organizzata, dove istituzioni, associazioni e cittadini collaborano in modo stabile.

Per adesioni e informazioni:

📞 347 3945767 – 348 5424407

📧 fidasvdacomunicazione@gmail.com

Sito ufficiale: FIDAS Valle d'Aosta