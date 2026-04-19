Cocaina tra gli hotel: doppio arresto ad Aosta

C’è un via vai discreto, quasi invisibile, tra le stanze d’albergo. Valigie leggere, soggiorni brevi, cambi frequenti. Una strategia studiata per non lasciare tracce, per confondere eventuali controlli. Ma questa volta non è bastato.

La mattina del 16 aprile, gli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Aosta hanno chiuso il cerchio su un’attività che da giorni era sotto osservazione. Un’operazione mirata, costruita con pazienza e pedinamenti, ha portato all’arresto di due uomini valdostani, tra i 40 e i 45 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Quando gli agenti sono intervenuti, non c’è stato spazio per equivoci: i due si trovavano in possesso di quasi 400 grammi di cocaina, suddivisa in più confezioni. Non solo. Durante le perquisizioni è emerso un quadro ancora più chiaro dell’attività in corso. La sostanza stupefacente, ancora allo stato “grezzo” e con un elevato grado di purezza, era pronta per essere lavorata. Accanto alla droga, infatti, è stata rinvenuta anche sostanza da taglio, segno evidente di una fase successiva già pianificata: aumentare il volume della merce e immetterla sul mercato.

Un dettaglio che racconta molto più di quanto sembri. Perché quei quasi 400 grammi, una volta tagliati e distribuiti, avrebbero potuto generare un giro ben più ampio di quello iniziale. Il valore stimato della cocaina sequestrata supera i 40mila euro, ma il potenziale guadagno, una volta immessa sul mercato, sarebbe stato decisamente superiore.

I due arrestati si muovevano con cautela. Avevano scelto di soggiornare in alberghi diversi, cambiandoli frequentemente. Una sorta di strategia “itinerante” per evitare di essere individuati facilmente. I gestori delle strutture ricettive, come precisato dalla Questura, erano completamente all’oscuro di quanto stava accadendo.

Oltre allo stupefacente, gli agenti hanno sequestrato anche due telefoni cellulari, ora al vaglio degli investigatori. Strumenti che potrebbero rivelare contatti, reti e ulteriori sviluppi di un’attività che, con ogni probabilità, non si esaurisce nei due arresti.

Per i due uomini è scattata immediatamente la misura dell’arresto in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere.

Un’operazione che conferma come anche in un territorio apparentemente tranquillo come quello valdostano il traffico di droga continui a muoversi sotto traccia, adattandosi, cambiando forma, cercando nuove vie. E che, allo stesso tempo, ribadisce la presenza costante delle forze dell’ordine, capaci di intercettare e bloccare queste dinamiche prima che si allarghino ulteriormente.