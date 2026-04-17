Avis Valle d’Aosta, a Morgex la 56ª assemblea regionale: “Il dono è responsabilità collettiva”

Si terrà sabato 18 aprile 2026, alle ore 15.30, presso l’Auditorium comunale di Morgex, la 56ª Assemblea regionale ordinaria dell’AVIS Valle d’Aosta, appuntamento tra i più significativi nella vita associativa del sodalizio valdostano. Un momento di sintesi, ma anche di rilancio, che vedrà la partecipazione delle delegazioni provenienti da tutte le Avis comunali della regione.

L’assemblea rappresenta tradizionalmente il cuore pulsante dell’attività dell’associazione: un’occasione per fare il punto sul lavoro svolto, analizzare criticità e prospettive, e rafforzare il legame tra i diversi livelli organizzativi. Non a caso, sarà proprio la relazione introduttiva della presidente regionale, Irma Moro, ad aprire i lavori, offrendo una lettura complessiva dell’anno appena trascorso e delle sfide future.

Nel corso del pomeriggio sono previsti anche gli interventi delle autorità presenti e del consigliere nazionale Avis, Paolo Roccuzzo, a testimonianza del collegamento costante tra il livello regionale e quello nazionale dell’associazione.

La seconda parte dell’assemblea entrerà nel vivo degli aspetti amministrativi e programmatici, con la presentazione del rendiconto 2025 e del bilancio preventivo 2026, che sarà sottoposto a ratifica. Non mancherà lo spazio dedicato alle delegazioni comunali, chiamate a intervenire per portare contributi, osservazioni e proposte, in un’ottica di partecipazione diffusa.

Un passaggio significativo sarà inoltre la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci valdostani alla 92ª Assemblea nazionale Avis, in programma a Bellaria Igea Marina dal 29 al 31 maggio 2026. Il tema scelto per l’assise nazionale – “L’etica scelta di vita – Il dono è responsabilità” – richiama con forza il valore profondo del gesto della donazione, inteso non solo come atto individuale, ma come impegno continuo verso la collettività.

Un concetto ribadito con chiarezza dalla presidente Irma Moro: “Per la nostra Associazione l’Assemblea annuale rappresenta l’evento associativo più importante, un momento di confronto, approfondimento e condivisione, oltre che di resoconto sull’attività svolta e sui programmi futuri. L’obiettivo principale di questo nuovo esecutivo, insediato nell’aprile 2025, è stato quello di proseguire nel mantenere un’Avis regionale forte e unita, in armonia e sintonia con le varie Avis comunali. È importante ribadire la responsabilità di una scelta – quella di donare in modo volontario, anonimo, periodico, gratuito e associato – che è personale e collettiva, un modo per promuovere lo spirito di cittadinanza attiva e l’unità d’intenti per la salute universale”.

Parole che restituiscono il senso più autentico dell’impegno avisino: un gesto semplice, ma essenziale, che continua a reggersi su una rete di volontariato solida e radicata, capace di rinnovarsi senza perdere di vista la propria missione.