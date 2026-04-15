Boudza-té, a Charvensod la mobilità sostenibile diventa stile di vita

C’è un modo semplice, concreto e quotidiano per cambiare il volto di un territorio: partire dai propri spostamenti. A Charvensod lo hanno capito da tempo, tanto da trasformare una buona abitudine in una politica pubblica strutturata. Con l’ottava edizione di “Boudza-té”, il Comune rilancia una delle esperienze più riuscite e lungimiranti della Valle d’Aosta sul fronte della mobilità sostenibile.

Dal 1° maggio al 31 ottobre 2026, andare al lavoro o a scuola a piedi o in bicicletta non sarà soltanto una scelta etica o salutare, ma anche un gesto riconosciuto e premiato. Dietro questa iniziativa, nata otto anni fa da un’intuizione di Daniele Vallet e subito sostenuta con convinzione dall’amministrazione comunale, c’è un’idea semplice ma potente: cambiare le abitudini individuali per generare un impatto collettivo.

“Boudza-té” non è infatti un progetto simbolico, ma un meccanismo concreto che trasforma la sostenibilità in valore tangibile. Studenti dai 14 anni in su e lavoratori – residenti a Charvensod o pendolari in entrata – possono aderire impegnandosi a percorrere il tragitto casa-lavoro o casa-scuola senza utilizzare l’auto. In cambio, ricevono un incentivo economico che varia tra i 18 e i 25 centesimi al chilometro, fino a un massimo di 5 euro al giorno e 50 euro al mese.

Ma il vero colpo di genio sta nella destinazione di questi incentivi: non denaro liquido, bensì buoni acquisto da spendere nelle attività commerciali del paese. Una scelta che moltiplica gli effetti positivi dell’iniziativa, creando un circuito virtuoso che unisce ambiente, salute e economia locale. Meno traffico e meno emissioni, più movimento e benessere fisico, ma anche più sostegno al commercio di prossimità.

In un’epoca in cui la sostenibilità rischia spesso di restare uno slogan, Charvensod dimostra che è possibile tradurla in politiche concrete, misurabili e partecipate. Non a caso, il progetto è diventato negli anni un modello osservato e replicato anche in altri contesti valdostani.

Lo sottolinea con chiarezza l’assessore all’ambiente Ilaria Linty: “Con Boudza-té Charvensod rinnova una scelta precisa: continuare a investire in comportamenti virtuosi, nella convinzione che la mobilità sostenibile non sia soltanto una buona pratica ambientale, ma anche uno strumento concreto per migliorare il benessere psicofisico delle persone e rendere più vivibile il territorio”.

E qui sta forse il punto più interessante: “Boudza-té” non è solo una misura ecologica, ma una piccola rivoluzione culturale. Invita a rallentare, a riappropriarsi dei tempi e degli spazi quotidiani, a vivere il territorio anziché attraversarlo distrattamente. In una realtà come quella valdostana, dove le distanze sono spesso compatibili con una mobilità dolce, il progetto assume un valore ancora più strategico.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2026 e possono essere presentate presso gli uffici comunali o via email. Un passaggio semplice per entrare in un’iniziativa che, anno dopo anno, dimostra come le politiche locali possano fare la differenza, quando hanno il coraggio di premiare i comportamenti virtuosi e di investire sul futuro.

Perché, in fondo, cambiare strada – anche solo per andare al lavoro – può essere il primo passo per cambiare tutto.