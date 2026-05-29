Pont-Suaz: ripristino della regolare circolazione veicolare sul ponte dopo i lavori sulla condotta del gas

“Termina così la fase di gestione del traffico a senso unico alternato, attivo al mattino in direzione Aosta e nel pomeriggio verso Charvensod - spiega l’Assessore Davide Sapinet. "L’intervento, che prevedeva particolari lavorazioni di saldatura e posa di tubazioni di grandi dimensioni destinate a garantire la fornitura di gas metano alla città di Aosta, si è concluso nei tempi previsti.”

I lavori proseguiranno ora senza incidere in modo significativo sulla circolazione, salvo alcune già preannunciate chiusure notturne. Prima dell’avvio degli interventi di consolidamento del ponte sarà infatti necessario rimuovere la vecchia tubazione collocata tra la struttura in pietra e quella in calcestruzzo armato.

Per consentire queste operazioni, la ditta esecutrice opererà nelle notti dell’8 e 9 giugno, con chiusura al traffico dalle ore 21 alle ore 6. Sarà comunque garantito il passaggio pedonale. Nella mattinata del 10 giugno, fino al completamento delle attività previsto per le ore 11, il traffico sarà gestito a senso unico alternato con l’impiego di movieri.

Conclusa questa fase, potranno essere avviati gli interventi successivi sulla struttura del ponte, adottando tutte le misure necessarie per limitare al minimo i disagi alla circolazione.