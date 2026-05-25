Minori scomparsi, la sfida del tempo: la Polizia di Stato rilancia prevenzione e allerta immediata

Quando un minore scompare, il tempo smette di essere una variabile neutra e diventa il fattore decisivo. È su questa consapevolezza che si muove il messaggio rilanciato in occasione del 25 maggio dalla Polizia di Stato, che in occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi ha ribadito il proprio impegno su due fronti: prevenzione e intervento immediato.

Non è solo questione di indagini. È un sistema complesso che tiene insieme famiglie, scuole, enti territoriali, magistratura e realtà associative, con l’obiettivo di non perdere mai quelle ore che, nei casi più delicati, possono fare la differenza tra il ritrovamento e l’irreparabile.

Nel 2026, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha aderito alla campagna “Home Should Be Safe”, promossa dalla Amber Alert Europe Foundation. Il focus è chiaro e sposta l’attenzione ancora più a monte del fenomeno: riconoscere i segnali di disagio e possibile violenza domestica che possono precedere la scomparsa di un minore. Genitori, insegnanti, allenatori, vicini di casa e operatori sanitari diventano così i primi “sensori” sociali di situazioni a rischio.

Parallelamente, la Polizia italiana partecipa alla rete internazionale Global Missing Children’s Network, coordinata dal Centro internazionale per i bambini scomparsi e sfruttati (ICMEC), che gestisce anche il portale it.globalmissingkids.org. Una piattaforma pensata per diffondere rapidamente informazioni e segnalazioni, integrando la collaborazione del Servizio Centrale Anticrimine.

Il messaggio che arriva dalle istituzioni è netto: ogni minuto conta, ogni segnalazione va presa sul serio, ogni dubbio va trasformato in azione. Non esiste “attendere per vedere se rientra”, non esiste sottovalutazione possibile quando si parla di un minore scomparso.

Le campagne di sensibilizzazione, diffuse anche attraverso canali istituzionali e materiali multimediali, non sono quindi un corollario comunicativo, ma una componente operativa della strategia complessiva. Servono a costruire una cultura della tempestività e della responsabilità condivisa.

Dietro la retorica delle giornate internazionali c’è una realtà concreta e spesso drammatica: migliaia di famiglie coinvolte ogni anno, storie che si interrompono all’improvviso e che solo una risposta coordinata e immediata può sperare di ricomporre.

In questo quadro, il messaggio della Polizia di Stato non lascia spazio a interpretazioni: la prevenzione è la prima forma di protezione, ma quando la scomparsa avviene, la rapidità diventa l’unica vera possibilità di salvataggio.