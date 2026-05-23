Donnas apre le porte della sanità di territorio: il 28 maggio open day alla Casa della Comunità

La sanità territoriale prova sempre più a uscire dagli uffici e ad avvicinarsi concretamente ai cittadini. È con questo obiettivo che mercoledì 28 maggio la Casa della Comunità di Donnas organizzerà un open day aperto alla popolazione, pensato per far conoscere servizi, attività e professionisti che operano quotidianamente nel presidio sociosanitario della bassa Valle.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione importante per chiarire dubbi, ricevere informazioni pratiche e comprendere meglio come orientarsi all’interno della rete sanitaria territoriale, un aspetto che spesso crea difficoltà soprattutto tra anziani, persone fragili o cittadini poco abituati ai nuovi percorsi sanitari.

Nel corso della mattinata saranno attivati sette punti informativi dedicati. Gli operatori saranno a disposizione del pubblico per illustrare funzioni e modalità di accesso ai vari servizi, oltre a fornire indicazioni personalizzate.

Saranno presenti il punto operatore CUP, fondamentale per prenotazioni e gestione degli appuntamenti sanitari; il punto operatore PUA, il Punto Unico di Accesso che svolge un ruolo centrale nell’orientamento delle persone verso i servizi sociosanitari più adeguati; il punto infermieristico e quello dell’assistente sanitario, figure sempre più importanti nella prevenzione e nella presa in carico territoriale.

Spazio anche al punto riabilitativo, dedicato ai percorsi di recupero funzionale e supporto motorio, al punto ostetrica, riferimento essenziale per la salute femminile, la gravidanza e il sostegno alla maternità, oltre al punto dedicato ai medici di base, presenza chiave nella medicina di prossimità.

Le Case della Comunità rappresentano uno degli elementi centrali della riorganizzazione sanitaria nazionale prevista dal PNRR. L’obiettivo è quello di creare strutture sanitarie territoriali facilmente accessibili, capaci di offrire servizi integrati e di alleggerire la pressione sugli ospedali, favorendo prevenzione, continuità assistenziale e assistenza vicino al luogo di vita delle persone.

In territori montani come la Valle d’Aosta, dove distanza e collegamenti possono rendere più complicato l’accesso alle cure, il rafforzamento della sanità territoriale assume un valore ancora più strategico. Eventi come quello di Donnas diventano così non soltanto momenti informativi, ma anche occasioni per costruire un rapporto più diretto tra cittadini e sistema sanitario.

L’open day sarà quindi un’opportunità concreta per entrare nella Casa della Comunità, conoscere chi vi lavora ogni giorno e capire meglio quali servizi sono già disponibili e quali potranno svilupparsi nei prossimi anni all’interno della rete sociosanitaria valdostana.