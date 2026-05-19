Operazione Stella Alpina, gli Alpini valdostani tornano in piazza per la solidarietà

La solidarietà ha il volto discreto degli Alpini, quello che non cerca applausi ma preferisce il contatto diretto con la gente, nelle piazze, davanti alle chiese, accanto ai municipi e nei luoghi della vita quotidiana. Torna anche nel 2026 l’“Operazione Stella Alpina”, la storica raccolta fondi biennale promossa dalla Sezione Valdostana dell’Ana, che vedrà protagonisti tutti i Gruppi Alpini della Valle d’Aosta.

Sabato 20 e domenica 21 giugno gli Alpini valdostani saranno nuovamente presenti sul territorio per raccogliere offerte da destinare alla beneficenza, confermando uno spirito di servizio che da sempre rappresenta uno dei valori più autentici dell’associazione. Un gesto semplice, ma capace di trasformarsi in aiuto concreto per chi ne ha bisogno.

Quest’anno l’iniziativa si arricchisce anche di un importante percorso artistico e culturale nato grazie alla collaborazione con l’Associazione Artisti Valdostani. Per la prima volta, infatti, l’immagine simbolo della manifestazione è stata scelta attraverso un concorso artistico che ha coinvolto numerosi creativi del territorio.

Gli artisti hanno realizzato opere originali sottoposte al giudizio di una commissione composta dal presidente Ana Carlo Bionaz, da tre vicepresidenti Ana e da tre rappresentanti dell’Associazione Artisti Valdostani. Accanto alla valutazione tecnica, un ruolo decisivo è stato affidato anche al voto popolare, espresso per due settimane attraverso schede dedicate.

Sabato 16 maggio è stata proclamata vincitrice Mirella Todeschi, premiata con un consenso unanime sia dalla commissione sia dal pubblico. La sua opera, intitolata “Cara mamma…”, è un intenso quilt di patchwork realizzato con tessuti tinti e dipinti a mano, cuciti con cura artigianale. L’immagine rappresenta “un alpino che scrive una lettera dalla trincea alla mamma preoccupato della situazione di casa”, come ha spiegato la stessa artista.

Un’opera dal forte valore umano ed emotivo, che richiama il senso del sacrificio, degli affetti e della vicinanza familiare anche nei momenti più difficili. Valori che si intrecciano perfettamente con lo spirito dell’Operazione Stella Alpina.

Il presidente Carlo Bionaz ha inoltre sottolineato un altro importante gesto di generosità: tutti gli artisti partecipanti hanno deciso di donare le loro opere all’Ana per una futura asta benefica. Il ricavato andrà ad aggiungersi alla raccolta fondi dell’iniziativa solidale.

La Sezione Valdostana ha quindi voluto ringraziare pubblicamente tutti gli artisti che hanno aderito al progetto: Antonella Berra, Marilena Bettinelli, Ezio Caielli, Sandro Cuneaz, Mauro Jocollé, Roberto Mancuso, Marisa Manella, Pierangela Martignon, Mark Palermo, Alberto Ragni, Catena Ragno e Mirella Todeschi.

L’invito finale degli Alpini è semplice ma carico di significato: non prendere impegni per il 20 e 21 giugno e andare a trovare i volontari nelle piazze valdostane acquistando le tradizionali Stelle Alpine. Perché dietro ogni piccolo contributo si nasconde qualcosa di molto più grande: il valore concreto della solidarietà.