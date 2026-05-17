Il trenino minerario di Cogne come memoria e futuro

Riflessione sul recupero del trenino minerario di Cogne

Gentile Redazione,

in riferimento all’articolo “Ferrovia del Drinc o funivia Pila–Cogne”, pubblicato su Valledaostaglocal il 14 maggio, desidero condividere alcune riflessioni che credo possano arricchire il dibattito.

Quando si affrontano temi complessi come infrastrutture, mobilità e sviluppo turistico, credo sia importante che costi, sostenibilità e fattibilità vengano valutati attraverso studi tecnici approfonditi e analisi professionali puntuali. Il confronto pubblico è fondamentale, ma dovrebbe poggiare su elementi concreti e verificabili.

Accanto agli aspetti economici, tuttavia, esiste anche una riflessione più ampia sul modello di territorio che si intende costruire per il futuro di Cogne.

In questo senso, il recupero del trenino minerario rappresenterebbe un progetto dal forte valore storico, culturale e identitario. Non si tratterebbe di introdurre una nuova infrastruttura invasiva, ma di valorizzare un tracciato esistente, profondamente legato alla storia industriale e alla memoria collettiva della valle.

Il trenino potrebbe diventare non soltanto un collegamento turistico, ma un’esperienza capace di raccontare il passato minerario di Cogne e di integrarsi con il Museo Minerario, creando un’offerta culturale autentica e sostenibile.

Una soluzione di questo tipo potrebbe inoltre favorire un turismo più lento e distribuito durante tutto l’anno, con ricadute diffuse per attività ricettive, piccoli commercianti e servizi del territorio.

Va anche ricordato che la linea ferroviaria storica, in passato, ebbe un ruolo importante come collegamento strategico in situazioni di emergenza. Recuperarne almeno in parte la funzionalità significherebbe quindi riflettere anche sulla resilienza della valle.

Per queste ragioni, sarebbe utile promuovere studi seri e approfonditi di fattibilità, affidati a tecnici specializzati, per comprendere concretamente le potenzialità future di questo collegamento storico.

Grazie per l’attenzione.

Giusi Stella

Per le foto si ringrazia Marco Foretier

Gentile Lettrive Giusi Stella,

la sua riflessione merita attenzione perché riporta il confronto su un terreno spesso trascurato: quello della visione complessiva del territorio. Nel dibattito tra nuove infrastrutture, costi e impatto ambientale, il richiamo al recupero del trenino minerario di Cogne introduce infatti un elemento che va oltre la semplice mobilità.

L’idea di valorizzare un tracciato storico esistente, anziché immaginare soltanto nuove opere invasive, apre una prospettiva interessante sul rapporto tra memoria, turismo e identità alpina. Il patrimonio minerario di Cogne non appartiene soltanto al passato industriale della valle, ma rappresenta una parte importante della sua storia collettiva, ancora capace di generare interesse culturale e attrattività.

La sua osservazione sul turismo lento appare particolarmente attuale. Sempre più territori montani cercano infatti modelli sostenibili, meno concentrati su grandi numeri e più orientati a esperienze autentiche distribuite durante tutto l’anno. Un eventuale recupero del trenino potrebbe inserirsi proprio in questa logica, creando sinergie con il Museo Minerario e con le attività economiche locali.

Condivisibile anche il richiamo alla necessità di studi tecnici seri e approfonditi. Temi così delicati non possono essere affrontati soltanto sul piano emotivo o politico: servono dati, analisi economiche, valutazioni ambientali e una riflessione concreta sulla sostenibilità futura dell’opera.

La sua lettera contribuisce dunque ad ampliare il dibattito, ricordando che parlare di infrastrutture significa, prima di tutto, scegliere quale idea di montagna e quale futuro si vogliono costruire per Cogne e per l’intera Valle d’Aosta. (pi-mi.)