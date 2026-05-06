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CRONACA | 06 maggio 2026, 17:41

Rally Valle d’Aosta, weekend di motori: tutte le chiusure e le modifiche alla viabilità

Motori accesi e viabilità rivoluzionata per il fine settimana del 47° Rally Valle d’Aosta, in programma sabato 9 e domenica 10 maggio

Chentre (ph Enrico Selva, repertorio)

Chentre (ph Enrico Selva, repertorio)

La manifestazione, con partenza e arrivo in Piazza Arco d’Augusto ad Aosta, scatterà alle ore 16.31 di sabato per concludersi dalle ore 16.01 di domenica, attraversando diversi comuni della regione e comportando inevitabili modifiche alla circolazione.

Ad aprire il weekend sarà lo shakedown di sabato mattina, previsto nei territori di Pollein e Brissogne dalle ore 8.30 alle ore 13.30 circa, mentre nel pomeriggio entrerà nel vivo la competizione con le prime prove speciali.

Come da regolamento, i concorrenti dovranno mantenere una velocità media non superiore ai 50 km/h nei tratti aperti al traffico e superiore agli 80 km/h nelle prove speciali, sempre nel rispetto del codice della strada.

Chiusure stradali: il dettaglio

Sabato 9 maggio

Shakedown – Prove con vetture da gara

Orario prove: dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Voce

Dettagli

Percorso

Pollein (Château, Les Ayettes) – Brissogne (Grand Brissogne)

Strade chiuse

Strade comunali di Brissogne e Pollein

Orario chiusura

dalle ore 7.30 alle ore 14.30

Prova speciale 1 - 2 – Doues / Allein

  • Start primo passaggio: ore 17.07
  • Start secondo passaggio: ore 21.09

Voce

Dettagli

Percorso

Roisan – Rhins – S.R. 29 – Doues – Champsavinal – Allein – Ayez – S.R. 31 – Gignod

Strade chiuse

S.R. 29 di Doues – S.R. 31 di Allein – strade comunali di Allein e Doues

Orario chiusura

dalle ore 15.30 di sabato 9 maggio alle ore 01.00 di domenica 10 maggio

👉 Finestra di riapertura: dalle ore 20.15 alle ore 20.45

Domenica 10 maggio

Prova speciale 3 - 5 – Saint-Marcel / Fénis

  • Start primo passaggio: ore 9.21
  • Start secondo passaggio: ore 14.06

Voce

Dettagli

Percorso

Saint-Marcel – Plout – Seissogne – Champremier – Fénis – Le Côteau – Le Boit du Chat

Strade chiuse

Strade comunali di Saint-Marcel e Fénis

Orario chiusura

dalle ore 7.50 alle ore 12.30 | dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Prova speciale 4 - 6 – Saint-Vincent / Emarèse

  • Start primo passaggio: ore 10.13
  • Start secondo passaggio: ore 14.58

Voce

Dettagli

Percorso

Montjovet – Emarèse – S.R. 7 – Erésaz – Saint-Vincent – Salirod

Strade chiuse

S.R. 7 di Erésaz – strade comunali di Montjovet ed Emarèse

Orario chiusura

dalle ore 8.30 alle ore 13.20 | dalle ore 13.50 alle ore 18.00

Le chiusure resteranno in vigore fino al passaggio dell’ultimo concorrente, ovvero la vettura di “fine gara”.

Parco assistenza e riordino

Il piazzale della Telecabina Aosta/Pila ospiterà il parco assistenza:

  • dopo PS1 → ingresso dalle ore 17.50 – uscita dalle ore 20.30 (sabato)
  • dopo PS2 → ingresso dalle ore 21.52 (sabato) – uscita alle ore 8.41 (domenica)
  • dopo PS4 → ingresso dalle ore 11.16 – uscita dalle ore 13.26 (domenica)

red

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