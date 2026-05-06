Rally Valle d’Aosta, weekend di motori: tutte le chiusure e le modifiche alla viabilità

La manifestazione, con partenza e arrivo in Piazza Arco d’Augusto ad Aosta, scatterà alle ore 16.31 di sabato per concludersi dalle ore 16.01 di domenica, attraversando diversi comuni della regione e comportando inevitabili modifiche alla circolazione.
Ad aprire il weekend sarà lo shakedown di sabato mattina, previsto nei territori di Pollein e Brissogne dalle ore 8.30 alle ore 13.30 circa, mentre nel pomeriggio entrerà nel vivo la competizione con le prime prove speciali.
Come da regolamento, i concorrenti dovranno mantenere una velocità media non superiore ai 50 km/h nei tratti aperti al traffico e superiore agli 80 km/h nelle prove speciali, sempre nel rispetto del codice della strada.
Chiusure stradali: il dettaglio
Sabato 9 maggio
Shakedown – Prove con vetture da gara
Orario prove: dalle ore 8.30 alle ore 13.30
Voce
Dettagli
Percorso
Pollein (Château, Les Ayettes) – Brissogne (Grand Brissogne)
Strade chiuse
Strade comunali di Brissogne e Pollein
Orario chiusura
dalle ore 7.30 alle ore 14.30
Prova speciale 1 - 2 – Doues / Allein
- Start primo passaggio: ore 17.07
- Start secondo passaggio: ore 21.09
Voce
Dettagli
Percorso
Roisan – Rhins – S.R. 29 – Doues – Champsavinal – Allein – Ayez – S.R. 31 – Gignod
Strade chiuse
S.R. 29 di Doues – S.R. 31 di Allein – strade comunali di Allein e Doues
Orario chiusura
dalle ore 15.30 di sabato 9 maggio alle ore 01.00 di domenica 10 maggio
👉 Finestra di riapertura: dalle ore 20.15 alle ore 20.45
Domenica 10 maggio
Prova speciale 3 - 5 – Saint-Marcel / Fénis
- Start primo passaggio: ore 9.21
- Start secondo passaggio: ore 14.06
Voce
Dettagli
Percorso
Saint-Marcel – Plout – Seissogne – Champremier – Fénis – Le Côteau – Le Boit du Chat
Strade chiuse
Strade comunali di Saint-Marcel e Fénis
Orario chiusura
dalle ore 7.50 alle ore 12.30 | dalle ore 13.00 alle ore 17.30
Prova speciale 4 - 6 – Saint-Vincent / Emarèse
- Start primo passaggio: ore 10.13
- Start secondo passaggio: ore 14.58
Voce
Dettagli
Percorso
Montjovet – Emarèse – S.R. 7 – Erésaz – Saint-Vincent – Salirod
Strade chiuse
S.R. 7 di Erésaz – strade comunali di Montjovet ed Emarèse
Orario chiusura
dalle ore 8.30 alle ore 13.20 | dalle ore 13.50 alle ore 18.00
Le chiusure resteranno in vigore fino al passaggio dell’ultimo concorrente, ovvero la vettura di “fine gara”.
Parco assistenza e riordino
Il piazzale della Telecabina Aosta/Pila ospiterà il parco assistenza:
- dopo PS1 → ingresso dalle ore 17.50 – uscita dalle ore 20.30 (sabato)
- dopo PS2 → ingresso dalle ore 21.52 (sabato) – uscita alle ore 8.41 (domenica)
- dopo PS4 → ingresso dalle ore 11.16 – uscita dalle ore 13.26 (domenica)