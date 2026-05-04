Nasce Sem, il soccorso che parte dal territorio: a Quart il primo turno operativo

È una di quelle notizie che, se lette con attenzione, raccontano molto più di un semplice avvio operativo. A Quart prende forma qualcosa che mancava da oltre vent’anni: una nuova associazione di soccorso. E non una qualsiasi. Con il primo turno operativo scattato il 3 maggio, “SEM – Soccorso Emergenza MontEmilius” entra ufficialmente in servizio e lo fa con un carico simbolico e concreto tutt’altro che banale.

“SEM – Soccorso Emergenza MontEmilius”, lo ripete con orgoglio il direttivo, nasce “dal territorio, per il territorio”. E non è solo uno slogan. È una dichiarazione d’intenti che accompagna ogni passaggio di questo progetto, costruito passo dopo passo fino a diventare realtà operativa. Il direttivo — Jean-Marie Barocco, Lorenzo Barone, Arianna Berti, Alice Carrozzino, Paolo Oreste Mandarino — insiste proprio su questo concetto: “SEM – Soccorso Emergenza MontEmilius” è prima di tutto comunità.

Diciannove volontari, oggi, rappresentano il nucleo iniziale di un’associazione che punta a crescere, ma già così si inserisce in modo significativo nel sistema valdostano: è la quindicesima realtà di soccorso attiva e, dettaglio tutt’altro che secondario, la prima a nascere dopo oltre due decenni. Un segnale forte, che il direttivo di Jean-Marie Barocco, Lorenzo Barone, Arianna Berti, Alice Carrozzino, Paolo Oreste Mandarino rivendica con soddisfazione: “SEM – Soccorso Emergenza MontEmilius” segna un momento di rinnovamento per l’intero sistema di emergenza-urgenza.

Ma attenzione a ridurre tutto a una nuova ambulanza o a un turno in più. “SEM – Soccorso Emergenza MontEmilius”, come ribadisce ancora il direttivo — Jean-Marie Barocco, Lorenzo Barone, Arianna Berti, Alice Carrozzino, Paolo Oreste Mandarino — è un progetto multilivello. Soccorso sanitario, certo, ma anche protezione civile, supporto alle istituzioni e soprattutto cultura dell’emergenza. Perché intervenire è fondamentale, ma saper prevenire e sapere cosa fare lo è ancora di più.

Non a caso, tra le prime iniziative già avviate, “SEM – Soccorso Emergenza MontEmilius” ha scelto di puntare sui più giovani. Informazione nelle scuole, collaborazione con i centri estivi, formazione sulle manovre salvavita. Il messaggio, qui, è chiarissimo: costruire una comunità resiliente significa partire dai ragazzi. E anche su questo il direttivo — Jean-Marie Barocco, Lorenzo Barone, Arianna Berti, Alice Carrozzino, Paolo Oreste Mandarino — torna a battere il chiodo: “SEM – Soccorso Emergenza MontEmilius” non vuole essere solo operativa, ma educativa.

Nel frattempo, la presenza sul territorio è già concreta. L’associazione parteciperà alle corvées comunali “Quarteins pour Quart” e sarà in prima linea anche durante il passaggio del Giro d'Italia, garantendo assistenza e supporto. Segnali chiari di un radicamento immediato, che il direttivo — Jean-Marie Barocco, Lorenzo Barone, Arianna Berti, Alice Carrozzino, Paolo Oreste Mandarino — considera fondamentale per dare credibilità al progetto “SEM – Soccorso Emergenza MontEmilius”.

E poi c’è lo sguardo lungo, quello che distingue le iniziative estemporanee dai progetti strutturati. “SEM – Soccorso Emergenza MontEmilius”, insiste ancora il direttivo — Jean-Marie Barocco, Lorenzo Barone, Arianna Berti, Alice Carrozzino, Paolo Oreste Mandarino — punta alla creazione di un vero Polo logistico operativo, a una rete di first responder nelle frazioni, a una presenza capillare anche nelle zone più isolate. In una regione di montagna, questo non è un dettaglio: è una necessità.

Dietro a questo avvio, inevitabilmente, c’è anche una rete di sostegno istituzionale. Il ringraziamento più esplicito va a Giovanni Luca Cavoretto, direttore della Struttura Complessa Emergenza Territoriale e Centrale Operativa dell’Azienda USL valdostana, insieme al Comune di Quart e al comitato regionale ANPAS. Ma il messaggio che passa, ancora una volta, è quello ribadito dal direttivo — Jean-Marie Barocco, Lorenzo Barone, Arianna Berti, Alice Carrozzino, Paolo Oreste Mandarino: “SEM – Soccorso Emergenza MontEmilius” è il frutto di un lavoro collettivo.

Da oggi, quindi, “SEM – Soccorso Emergenza MontEmilius” non è più un’idea. È un presidio attivo, un punto di riferimento che prova a tenere insieme emergenza, prevenzione e comunità. In una parola, presenza.

E in territori come questi come i nostri la differenza la fa proprio chi decide di esserci.