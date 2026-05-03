Salvare il ponte di Introd, non chiuderlo in una gabbia

Nei giorni scorsi, sul Ponte di Introd, sono comparse nuove barriere. Un intervento pensato come deterrente contro i gesti anticonservativi, ma che ha immediatamente sollevato una reazione diffusa, profonda, quasi istintiva. Non solo per ciò che rappresenta quel ponte, ma per come è stato trasformato.

Da qui nasce la petizione lanciata su Change.org: un appello diretto, senza troppi giri di parole, per “salvare il Ponte di Introd”.

Perché quel ponte non è solo cemento e acciaio. È memoria. È identità. È paesaggio. Da oltre un secolo unisce non solo due sponde, ma comunità intere: Introd, Valsavarenche, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame. È un punto di riferimento per chi vive questi territori e per chi li attraversa, li ama, li racconta.

E oggi, invece, appare diverso. Appesantito. Ingabbiato.

Le nuove barriere hanno prodotto un impatto visivo che molti definiscono senza precedenti: una struttura massiccia, sproporzionata, che altera radicalmente la percezione del ponte e del contesto naturale in cui è immerso. Non è solo una questione estetica, anche se già basterebbe. È una questione di senso.

I promotori della petizione non negano il problema. Non ignorano il dolore. Dal 1993 in poi, quel luogo è stato segnato da tragedie che meritano rispetto assoluto. Nessuno mette in discussione la necessità di intervenire per salvare vite.

Ma qui sta il punto: non tutto ciò che nasce da una buona intenzione produce un buon risultato.

La sensazione diffusa è che si sia agito in fretta, spinti da un’emotività comprensibile ma senza quel confronto pubblico che un intervento così impattante avrebbe richiesto. Una decisione calata dall’alto, senza coinvolgere davvero la comunità.

E poi c’è un’altra contraddizione che pesa: su un bene storico, vincolato e simbolico, spesso non si può modificare quasi nulla. Eppure qui si è potuto installare qualcosa che ne cambia profondamente l’immagine e persino la funzionalità. Alcuni mezzi pesanti già faticano a transitare. Un dettaglio? No, perché quel ponte è anche infrastruttura strategica.

E non dimentichiamolo: è anche turismo. È cartolina. È economia. Alterarne l’immagine significa incidere su tutto questo, anche se nessuno lo dice apertamente.

Chi ha vissuto tragedie personali su quel ponte guarda a questa vicenda con occhi diversi, e quel dolore va rispettato fino in fondo. Ma proprio per questo le decisioni pubbliche devono restare lucide, equilibrate, capaci di tenere insieme sicurezza, dignità e paesaggio.

Non si contesta il fine. Si contesta il metodo.

La petizione è chiara nelle sue richieste:

rimuovere le attuali barriere

valutare soluzioni alternative, meno invasive e più coerenti con il contesto

investire davvero nella prevenzione socio-sanitaria, nei servizi di prossimità, nelle reti di ascolto

Perché la sicurezza non può essere affidata solo al ferro. Serve presenza, serve cura, serve politica – quella vera, che guarda lontano.

Qui non si tratta di scegliere tra sicurezza e bellezza. Tra vita e paesaggio. È una contrapposizione falsa, comoda, ma sbagliata.

La sicurezza è un valore. Il paesaggio è un valore. La memoria è un valore.

E uno non deve cancellare l’altro.

La petizione su Change.org è già online.

Firmarla non è solo un gesto simbolico. È un modo per dire che questo territorio merita soluzioni migliori, più intelligenti, più umane.

E soprattutto condivise.

Firmarla non è solo un gesto simbolico. È un modo per dire che questo territorio merita soluzioni migliori, più intelligenti, più umane.

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