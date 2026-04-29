Allegria nella Aosta Capitale con la Fanfara degli Alpini

La musica e il canto sono una delle caratteristiche più importanti degli Alpini, tanto che le canzoni alpine e di montagna fanno parte del patrimonio musicale di intere generazioni.

La musica delle fanfare ha sempre scandito le marce degli alpini di leva e apre i cortei nella vita civile, allieta le feste, accompagna le commemorazioni e le cerimonie. I cori e le fanfare sono infatti una parte essenziale dell’Associazione Nazionale Alpini.

La musica delle fanfare racconta la vita quotidiana degli alpini e anche le loro guerre, che vengono esorcizzate con il canto, mantenendo intatte tradizioni nelle quali la gente si riconosce. Non a caso i concerti degli alpini sono accolti ovunque con grande successo e le persone accorrono per seguirne con affetto il ritmo.

Sarà così anche sabato 2 maggio ad Aosta, quando la Fanfara della Sezione Valdostana degli Alpini percorrerà le vie principali per salutare la popolazione, in quella che è ormai diventata una simpatica consuetudine per preannunciare l’avvicinarsi dell’Adunata Nazionale.

Nei giorni 8, 9 e 10 maggio, infatti, le Penne Nere di tutto il mondo si ritroveranno a Genova per la loro 97ª edizione e, nel capoluogo ligure, la fanfara del maestro Giancarlo Telloli scandirà il passo delle Penne Nere valdostane.

La Fanfara in piazza Chanoux

Sabato, per mantenere intatta la tradizione sezionale, la fanfara partirà alle 16.30 dalla sede di Villa Brezzi, in via Saint-Martin-de-Corléans 132, e proseguirà per via Monte Vodice fino a raggiungere piazza della Repubblica. Da lì, passando per via Aubert e via de Tillier, i musici del presidente Gianmario Trussardi arriveranno in piazza Chanoux, dove verranno resi gli onori al Monumento al Soldato Valdostano.

Il corteo proseguirà poi per via Porta Pretoria, dove, nella piazzetta antistante, verrà eseguito un concerto con alcune delle più famose canzoni degli Alpini. Alle 18.00 la fanfara riprenderà il percorso a ritroso fino a piazza della Repubblica, dove avverrà lo scioglimento.

Ogni anno il passaggio della fanfara è accompagnato dagli Alpini con i gagliardetti dei vari gruppi e da un pubblico festante, a testimonianza del profondo legame che unisce la Valle d’Aosta al Corpo degli Alpini.