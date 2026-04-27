Aria di montagna quasi promossa: meno smog, più respiro per la Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta tira il fiato. E, dati alla mano, può farlo con una certa soddisfazione. Il rapporto 2025 sulla qualità dell’aria, pubblicato dall’ARPA Valle d’Aosta, consegna un quadro nel complesso rassicurante: l’aria che si respira ai piedi del Monte Bianco resta tra le migliori del panorama italiano, pur con qualche ombra che merita attenzione.

Il giudizio sintetico è chiaro: qualità dell’aria complessivamente buona per tutti gli inquinanti monitorati. Un risultato che conferma un trend ormai consolidato negli ultimi anni, ma che non deve trasformarsi in un alibi per abbassare la guardia.

Partiamo dalle tanto temute polveri sottili. Nel 2025, sia il PM10 che il PM2.5 non hanno registrato alcun superamento dei limiti vigenti in tutte le stazioni della rete regionale. Un dato importante, soprattutto se confrontato con molte aree della Pianura Padana, dove questi parametri restano critici.

Ancora più interessante è la stabilità: i valori sono in linea con quelli degli anni precedenti, segno che non si tratta di un miglioramento episodico, ma di una condizione strutturale legata anche alla morfologia alpina e alla minore pressione industriale.

Anche il biossido di azoto (NO₂) resta sotto i limiti, senza superamenti della media annua. Un indicatore strettamente legato al traffico veicolare che, evidentemente, in Valle continua a essere meno impattante rispetto ai grandi centri urbani.

Stesso discorso per il benzene, con valori che rispettano pienamente i parametri normativi. In altre parole: niente sorprese, e soprattutto niente allarmi.

Sul fronte degli inquinanti più insidiosi, come i metalli pesanti e il benzo(a)pirene, arrivano segnali positivi. Tutti i valori risultano inferiori ai limiti di legge, con un dato che spicca: la sensibile diminuzione del nichel nelle stazioni di Aosta rispetto al 2024.

Un miglioramento che potrebbe riflettere interventi mirati o cambiamenti nelle fonti emissive locali. Qui, però, sarebbe interessante – e necessario – un approfondimento ulteriore da parte degli enti competenti.

L’unico elemento che rompe l’armonia è l’ozono. Nella stazione rurale di Donnas si sono registrati superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute umana.

Nulla di nuovo, verrebbe da dire: l’ozono è un inquinante “secondario”, tipico delle aree montane e rurali, dove si forma per reazioni chimiche in presenza di sole e altri inquinanti. La buona notizia è che i livelli sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Insomma, un problema che resta, ma che sembra lentamente ridimensionarsi.

Il rapporto integra anche i risultati della campagna di monitoraggio con laboratorio mobile a Courmayeur. Un’iniziativa utile per capire meglio le dinamiche locali, soprattutto in un’area ad alta vocazione turistica, dove traffico e riscaldamento stagionale possono incidere in modo significativo.

E qui arriva il punto politico, oltre che tecnico. Il rapporto include anche una valutazione secondo la nuova direttiva europea UE 2024/2881, che introduce limiti più stringenti.

Tradotto: ciò che oggi è “buono” potrebbe non esserlo più domani.

È un passaggio cruciale. Perché se la Valle d’Aosta parte da una posizione favorevole, dovrà comunque adeguarsi a standard più severi. E questo significa investimenti, pianificazione e – inevitabilmente – scelte politiche.

Il quadro che emerge è quello di una regione privilegiata, dove l’ambiente naturale continua a fare la differenza. Ma sarebbe un errore pensare che basti la montagna a salvarci.

La qualità dell’aria non è un’eredità immutabile: è il risultato di equilibri delicati tra traffico, riscaldamento, turismo e attività produttive.

E allora sì, possiamo dirlo: nel 2025 l’aria valdostana è promossa. Ma con quella tipica annotazione da insegnante severo: “Può fare ancora meglio”.