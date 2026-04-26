Controlli straordinari della Polizia: la legalità non va in vacanza

C’è un momento in cui la sicurezza smette di essere una parola astratta e diventa presenza concreta, visibile, quasi tangibile. È quello che è accaduto ad Aosta nelle giornate del 23 e 24 aprile, quando la Polizia di Stato ha deciso di presidiare il territorio con controlli straordinari che non lasciano spazio a interpretazioni: la legalità non è negoziabile.

Il dispositivo messo in campo dalla Polizia di Stato, su disposizione del Questore della Regione Valle d’Aosta, ha visto l’impiego coordinato di Squadra Volante, Squadra Mobile, Squadra Amministrativa, insieme alla Polizia ferroviaria e al Reparto Prevenzione Crimine di Torino. Una presenza articolata, capillare, che ha interessato in particolare il centro cittadino e l’area della stazione ferroviaria, due punti nevralgici dove sicurezza e percezione della sicurezza devono necessariamente camminare insieme.

I numeri parlano chiaro: oltre 250 persone identificate, circa 100 veicoli controllati. Ma fermarsi ai numeri sarebbe riduttivo. Perché ciò che conta davvero è il segnale lanciato: lo Stato c’è, e si vede. Non solo sotto il profilo repressivo, ma anche e soprattutto preventivo.

Da un lato, i controlli amministrativi su licenze, sicurezza e condizioni di lavoro. Dall’altro, una presenza rafforzata di pattuglie, in uniforme e in abiti civili, nelle fasce orarie più sensibili, proprio quando cittadini e turisti affollano la città. Una scelta strategica, che punta a disinnescare sul nascere quei fenomeni di microcriminalità che troppo spesso trovano terreno fertile proprio nei momenti di maggiore afflusso.

Ma c’è un altro fronte, meno visibile e forse ancora più insidioso: quello delle truffe. In particolare, la ormai nota tecnica del “falso poliziotto” o “falso carabiniere”, che fa leva sulla paura e sull’inganno per colpire le persone più vulnerabili. Qui l’azione della Polizia si è fatta anche culturale, informativa, quasi educativa: spiegare, avvertire, mettere in guardia.

Il messaggio è semplice ma fondamentale: non fidarsi, verificare sempre, e soprattutto chiamare immediatamente il 112 in caso di sospetti. Perché la prevenzione passa anche dalla consapevolezza.

Questi controlli non sono un episodio isolato. Proseguiranno nelle prossime settimane, segno che la sicurezza non può essere un intervento spot ma deve diventare un’abitudine istituzionale. E forse è proprio questa la chiave di lettura più importante: la legalità non è un evento straordinario, è una pratica quotidiana.

In un tempo in cui la percezione di insicurezza rischia di superare la realtà dei fatti, operazioni come questa rimettono le cose al loro posto. Non risolvono tutto, certo. Ma indicano una direzione chiara: quella di uno Stato che non arretra, che presidia, che interviene.

E che, soprattutto, non lascia soli i cittadini.