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CRONACA | 20 aprile 2026, 11:15

Ultraleggero precipita a Champorcher: pilota soccorso e trasportato in ospedale

Incidente nel pomeriggio di ieri nei pressi degli impianti a fune. Il pilota riesce a uscire autonomamente dal velivolo e a lanciare l’allarme. Intervento in elicottero del soccorso alpino valdostano

ph. CUS VdA

ph. CUS VdA

Nel corso del pomeriggio di ieri, poco dopo le 16:30, il sistema regionale di emergenza è stato attivato nel territorio comunale di Champorcher a seguito dell’impatto al suolo di un velivolo ultraleggero.

Secondo le prime informazioni, il pilota è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo dopo l’incidente, mantenendo lucidità sufficiente per contattare la Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta e richiedere aiuto.

L’operazione di recupero si è svolta in una zona impervia, circa 300 metri a monte della partenza degli impianti a fune. Per raggiungere rapidamente il luogo dell’impatto è stato impiegato l’elicottero, con a bordo tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e personale medico.

Dopo le prime valutazioni sul posto, il pilota è stato trasportato al Pronto Soccorso per essere sottoposto agli accertamenti diagnostici e ricevere le eventuali cure necessarie. Le sue condizioni, al momento, non risultano note nei dettagli, ma il fatto che sia riuscito a dare l’allarme autonomamente lascia presumere un quadro non critico.

Restano da chiarire le cause dell’incidente, su cui potranno fare luce gli accertamenti tecnici delle autorità competenti nelle prossime ore.

red

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