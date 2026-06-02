Tutti in strada per Aosta sicura: la forza della collaborazione tra le Forze dell’Ordine

Aosta ha vissuto un fine settimana all’insegna della sicurezza e della collaborazione istituzionale. Nel primo weekend caratterizzato da temperature estive e da un significativo afflusso turistico, le Forze dell’Ordine hanno dato vita a un’imponente operazione di controllo straordinario del territorio che ha interessato il capoluogo regionale e diversi comuni limitrofi.

L’attività, disposta dal Questore della Valle d’Aosta in attuazione degli indirizzi definiti durante il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto lavorare fianco a fianco uomini e donne della Questura di Aosta, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine di Torino, dalla Polizia Stradale e dalla Polizia Ferroviaria, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e agli agenti della Polizia Locale.

Una presenza capillare e coordinata che ha interessato i principali punti strategici del territorio: le vie cittadine, le arterie di collegamento, i caselli autostradali, l’autostazione e numerosi esercizi pubblici. Equipaggi in uniforme e operatori in abiti civili hanno agito in stretta sinergia, mettendo a sistema professionalità e competenze diverse con un unico obiettivo: rafforzare la sicurezza e la prevenzione.

L’operazione ha avuto una duplice valenza. Da un lato contrastare fenomeni di microcriminalità, reati contro il patrimonio e traffico di sostanze stupefacenti; dall’altro garantire un presidio visibile e costante del territorio, contribuendo a contrastare situazioni di degrado urbano e a verificare il rispetto delle norme di pubblica sicurezza.

I numeri testimoniano la portata dell’intervento. Nel corso dei controlli sono stati verificati 105 veicoli e identificate 359 persone, delle quali 47 risultate già note alle Forze di Polizia. Un’attività intensa che ha consentito anche di individuare un giovane cittadino italiano trovato in possesso di un coltello e denunciato per porto abusivo di arma bianca.

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli esercizi pubblici. Nove locali sono stati sottoposti a verifiche amministrative riguardanti licenze, orari di apertura e chiusura, somministrazione di bevande alcoliche e rispetto delle disposizioni previste a tutela della sicurezza e della legalità. Gli accertamenti hanno evidenziato una situazione sostanzialmente regolare, senza particolari criticità.

Al di là dei dati numerici, il risultato più significativo emerge dalla capacità delle diverse Forze dell’Ordine di operare come un’unica squadra. La collaborazione tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale ha consentito di moltiplicare l’efficacia dei controlli, garantendo una presenza diffusa e coordinata sul territorio.

Un modello operativo che punta non soltanto alla repressione dei comportamenti illeciti, ma soprattutto alla prevenzione, elemento fondamentale per mantenere elevati livelli di sicurezza in una regione che, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, vede aumentare sensibilmente la presenza di persone e veicoli.

Il bilancio del fine settimana viene giudicato positivo e conferma l’importanza della cooperazione tra le istituzioni impegnate quotidianamente nella tutela della sicurezza pubblica. Un lavoro spesso silenzioso, ma essenziale, che continuerà anche nelle prossime settimane. I controlli straordinari, infatti, proseguiranno per garantire un presidio costante del territorio e offrire ai cittadini e ai visitatori una Valle d’Aosta sempre più sicura.