31 MAGGIO – GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO

Anche per il 2026 la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sostiene e diffonde la Giornata Mondiale senza Tabacco del 31 maggio, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

La campagna del 2026 porta lo slogan:

“Smascherarne il fascino: contrastare la dipendenza da nicotina e tabacco”

PERCHÉ QUESTO TEMA?

Nonostante decenni di progressi nella riduzione del consumo di tabacco, le tattiche dell’industria rimangono implacabili. Le aziende del settore commercializzano in modo aggressivo nuovi prodotti a base di nicotina – sigarette elettroniche, bustine di nicotina, dispositivi a nicotina sintetica – spesso mascherati da “innovazione”, con l’obiettivo di alimentare la dipendenza e reclutare nuovi consumatori, in particolare bambini e adolescenti.

I dati sono allarmanti: almeno 40 milioni di ragazzi tra i 13 e i 15 anni dichiarano di usare almeno un prodotto del tabacco. Di questi, 20 milioni fumano sigarette e 10 milioni utilizzano tabacco senza fumo. Almeno 15 milioni di adolescenti usano già sigarette elettroniche, con una probabilità di svapo fino a nove volte superiore rispetto agli adulti.

“I giovani sono presi di mira intenzionalmente. Aromi, confezioni accattivanti e marketing ingannevole vengono utilizzati per far apparire alla moda prodotti altamente dannosi e che creano dipendenza.”

— Vinayak M. Prasad, responsabile Unità No Tobacco – OMS

GLI OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA 2026

Sensibilizzare l’opinione pubblica sulle strategie in continua evoluzione dell’industria del tabacco: uso di nicotina sintetica, sali di nicotina e analoghi per aumentare il potenziale di dipendenza;

Sostenere un’azione politica più incisiva per proteggere i giovani: divieto di aromi, pubblicità e promozione sui media digitali e social; regolamentazione di imballaggi e design dei prodotti;

Prevenire la dipendenza e ridurre la domanda, fornendo ai giovani strumenti e conoscenze per resistere alle manipolazioni dell’industria e accedere a supporti per la cessazione basati su prove scientifiche.

LA CAMPAGNA “5 EURO CONTRO IL FUMO”

La LILT aderisce ufficialmente alla campagna “5 euro contro il fumo”, promossa insieme ad AIOM, Fondazione AIRC, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione AIOM.

La petizione ha già raccolto oltre 32.000 firme; ne occorrono 50.000 per raggiungere l’obiettivo.

La proposta di legge di iniziativa popolare mira a introdurre un’accisa generale su tutti i prodotti da fumo e da inalazione – inclusi sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. Il beneficio è duplice: dissuasione immediata al consumo e sostegno al Servizio Sanitario Nazionale attraverso le risorse recuperate.

Come firmare:

Accedere alla piattaforma ufficiale del Ministero della Giustizia: www.5eurocontroilfumo.it

Invitiamo tutti i cittadini a dare massima visibilità a questa iniziativa.

LE ATTIVITÀ DI LILT VALLE D’AOSTA

Da oltre 30 anni la LILT valdostana porta avanti interventi di prevenzione nelle scuole primarie, medie e superiori della regione, raggiungendo mediamente oltre 2.500 studenti ogni anno.

Le attività spaziano dalla prevenzione del fumo nei giovani, attraverso programmi validati, al supporto alla cessazione per chi fuma.

Un ulteriore servizio offerto ai cittadini è il Numero Verde SOS LILT 800 99 88 77, completamente anonimo e gratuito su tutto il territorio nazionale.

UNISCITI A NOI

Firma la petizione.

Fai la tua parte per un futuro senza tabacco.