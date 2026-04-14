Gioco d'azzardo sempre più diffuso tra gli adolescenti, l’emergenza silenziosa che cresce online

C’è un dato che più di tutti colpisce e inquieta: quasi un adolescente su due, tra i 15 e i 16 anni, ha già avuto a che fare con il gioco d’azzardo nell’ultimo anno. Non è una deviazione marginale, ma un comportamento ormai radicato, che supera di gran lunga la media europea. Il report pubblicato da GiocoResponsabile.info mette nero su bianco una realtà che spesso resta sotto traccia, ma che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti.

Il 44,8% degli studenti italiani ha dichiarato di aver giocato d’azzardo almeno una volta negli ultimi dodici mesi. Un dato che, confrontato con il 22,5% della media europea, racconta da solo quanto il fenomeno sia particolarmente radicato nel nostro Paese. Ma il punto più critico è un altro: non si tratta solo di esperienze occasionali. Secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, circa 90.000 ragazzi tra i 14 e i 17 anni rientrano già nella categoria dei giocatori problematici.

Una deriva che trova terreno fertile soprattutto online. Negli ultimi sei anni, la quota di minori che gioca su piattaforme digitali è raddoppiata, passando dal 20% al 40%, nonostante i divieti formali. Ed è proprio qui che il report entra nel merito, analizzando i meccanismi concreti che permettono ai minorenni di aggirare le regole: account intestati ad adulti, identità prestate, accesso a piattaforme offshore prive di controlli efficaci.

Non siamo quindi di fronte a semplici trasgressioni individuali, ma a un sistema che, di fatto, consente e in alcuni casi facilita l’ingresso dei più giovani nel circuito del gioco d’azzardo.

Uno degli aspetti più interessanti dell’approfondimento è il taglio pratico. Non si limita a fotografare il problema, ma prova a fornire strumenti utili a genitori e educatori: segnali da osservare, comportamenti da monitorare, risorse di supporto. Particolarmente utile è anche il quiz interattivo di dieci domande, pensato per valutare il livello di rischio e offrire indicazioni personalizzate.

Il messaggio che emerge è chiaro: non si tratta più di un fenomeno marginale o episodico, ma di una vera emergenza sociale, che coinvolge un numero crescente di adolescenti e che richiede risposte rapide e concrete, sia sul piano educativo che su quello normativo.

Per approfondire tutti i dati, le analisi e gli strumenti pratici, consulta il report completo qui:

https://www.giocoresponsabile.info/report-ludopatia-minorile

Numeri, evidenze e dinamiche che meritano di essere diffusi, discussi e soprattutto affrontati senza più sottovalutazioni. Perché dietro le percentuali ci sono ragazzi, famiglie e un futuro che rischia di essere compromesso troppo presto. (fonte giocoresponsabile)