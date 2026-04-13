Attacco di Trump al Papa, la risposta di Repole: nel mirino non c’è la Chiesa, ma la pace

Le parole pronunciate da Donald Trump contro Papa Leone XIV segnano un punto di rottura che difficilmente potrà essere archiviato come una semplice provocazione.

L’antefatto è noto: il Pontefice era intervenuto con fermezza per denunciare «l’ingiustizia e la violenza delle guerre che stanno devastando il mondo», richiamando la comunità internazionale alle proprie responsabilità. Un messaggio coerente con la tradizione della Chiesa, ma evidentemente scomodo per chi interpreta il potere come forza e non come limite.

La reazione dell’ex presidente americano è stata durissima, fino a sfociare in un attacco diretto e personale, accompagnato da un linguaggio intimidatorio culminato nell’avvertimento che «il Papa dovrebbe darsi una regolata»; "se non ero Presidente - ha aggiunto - non sarebbe stato eletto Papa".

Parole che hanno suscitato una reazione immediata anche nel mondo ecclesiale italiano. Tra le voci più nette, quella del cardinale Roberto Repole, che in una dichiarazione del 13 aprile 2026 ha espresso «dolore e amarezza», ma anche «sostegno e affetto a Leone XIV dopo le inimmaginabili offese pronunciate dal presidente americano».

Una presa di posizione che non si limita alla solidarietà formale, ma entra nel cuore della questione. Repole parla di un Papa «colpito con arroganza e volgarità senza precedenti» per aver semplicemente fatto ciò che la sua missione gli impone: denunciare la violenza e richiamare alla pace.

È però nel passaggio più profondo della dichiarazione che emerge il significato politico e culturale dell’intera vicenda: «gli attacchi al Vescovo di Roma […] mostrano con chiarezza che il bersaglio non sono i Papi, ma il Vangelo della pace e della giustizia».

Non è una frase rituale. È una chiave di lettura.

Perché ciò che è accaduto non riguarda soltanto il rapporto tra un leader politico e un’autorità religiosa. Riguarda il modo in cui, oggi, viene percepita — e sempre più spesso respinta — qualsiasi voce che richiami alla responsabilità, al limite, alla dignità umana.

In questo senso, la denuncia di Repole sul «linguaggio intimidatorio» è tutt’altro che secondaria. Non si tratta solo dei contenuti, ma del clima che si alimenta: un clima in cui il dissenso viene aggredito, delegittimato, ridotto a fastidio da zittire.

E qui il tema esce dai confini ecclesiali.

Perché difendere il Papa, oggi, non è soltanto un gesto di appartenenza religiosa. È, prima ancora, una scelta civile. Significa riconoscere che esistono parole — come pace, giustizia, dignità — che non possono essere travolte dalla logica dello scontro permanente.

La presa di posizione del cardinale Repole va letta esattamente in questa prospettiva: non come una difesa corporativa, ma come un richiamo a ciò che tiene insieme una comunità, credente o laica che sia.

Se passa l’idea che chi denuncia la guerra debba “regolarsi”, allora il problema non è più il Papa. Il problema siamo noi.

E forse è proprio questo il punto più scomodo che questa vicenda ci consegna: non basta indignarsi per un attacco. Occorre decidere da che parte stare.