Dobbiamo prepararci a un’estate sotto pressione: in arrivo piano energia tra tagli ai consumi e caro gas

L’Italia si prepara, ancora una volta, a fare i conti con la fragilità del proprio sistema energetico, sospeso tra equilibri geopolitici sempre più instabili e una domanda interna che resta sostenuta. Il possibile blocco dello Stretto di Hormuz – snodo cruciale per il transito globale di petrolio e gas – rischia di produrre effetti a catena anche sul mercato europeo, con ripercussioni dirette sulle forniture e sui prezzi.

Il quadro attuale, almeno sulla carta, appare meno critico rispetto ad altre fasi recenti. I dati diffusi da Snam e da Gas Infrastructure Europe indicano che l’Italia ha chiuso la stagione invernale 2024-2025 con stoccaggi al 42%, un livello superiore alla media europea ferma al 34%. Un margine che testimonia una certa resilienza del sistema nazionale, già emersa durante la crisi energetica seguita all’invasione russa dell’Ucraina.

Ma è proprio l’esperienza del 2022 a rappresentare oggi il modello di riferimento per il governo, che valuta misure preventive in vista di un possibile peggioramento dello scenario internazionale. Secondo le proiezioni, il flusso di gas potrebbe rallentare nel giro di poche settimane, rendendo necessario un piano d’emergenza già a partire da maggio.

Sul tavolo c’è innanzitutto l’ipotesi di un razionamento “soft”, che punta a incidere sui consumi domestici senza ricorrere a misure drastiche. Tra le opzioni allo studio, la riduzione di un grado della temperatura dei condizionatori durante l’estate o, in alternativa, il taglio di un’ora del loro utilizzo quotidiano. Un intervento speculare è previsto per l’inverno, con termosifoni abbassati di un grado. Secondo le stime, queste misure potrebbero generare un risparmio significativo di gas, contribuendo a contenere la domanda complessiva.

Accanto agli interventi sui consumi, l’esecutivo valuta anche strumenti organizzativi e comportamentali. Il ritorno allo smart working nella pubblica amministrazione – e, dove possibile, nel settore privato – viene considerato come leva per ridurre i consumi legati agli spostamenti e alla gestione degli uffici. Non si esclude, inoltre, il ripristino di misure come le targhe alterne nei trasporti urbani, già sperimentate in passato in situazioni di emergenza.

Sul fronte della produzione, riaffiora una soluzione che sembrava ormai archiviata: il pieno utilizzo delle centrali a carbone. Una scelta che evidenzia tutte le contraddizioni della transizione energetica, sospesa tra obiettivi di decarbonizzazione e necessità immediate di sicurezza degli approvvigionamenti. Parallelamente, resta centrale l’accelerazione sulle fonti rinnovabili, anche se i tempi di sviluppo difficilmente potranno offrire risposte nel brevissimo periodo.

Tra le altre misure allo studio figurano la riduzione dell’illuminazione pubblica e monumentale e una possibile rimodulazione delle attività industriali più energivore, con l’obiettivo di distribuire in modo più sostenibile i consumi lungo la filiera produttiva.

Il rischio, in sostanza, è quello di un nuovo “lockdown energetico” che, pur lontano dalle restrizioni drastiche della pandemia, potrebbe incidere sulle abitudini quotidiane e sull’economia reale. Famiglie e imprese si troverebbero ancora una volta a fare i conti con bollette in aumento e con la necessità di adattare consumi e comportamenti a uno scenario incerto.

In questo contesto, la vera sfida per l’Italia non è solo gestire l’emergenza, ma trasformarla in un’occasione per rafforzare strutturalmente il proprio sistema energetico, riducendo la dipendenza dall’estero e accelerando una transizione che, oggi più che mai, appare non più rinviabile.