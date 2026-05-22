Federconsumatori si rivolge alla Procura: “Senza pediatri e medici di base, la sanità pubblica abdica ai suoi doveri”

Ci sono vicende che fanno rumore anche quando si consumano nel silenzio degli uffici. Questa è una di quelle.

Una famiglia valdostana si ritrova senza medico di assistenza primaria per la propria figlia minore dopo il passaggio dall’età pediatrica. Nessun posto disponibile. Nessuna soluzione concreta immediata. Nessuna presa in carico vera. Solo una risposta burocratica lunga pagine, piena di richiami normativi, articoli dell’Accordo collettivo nazionale, percentuali di massimali e procedure digitali.

Ed è proprio quel linguaggio freddo, impersonale, quasi disumanizzato, a rendere ancora più pesante la vicenda.

Federconsumatori Valle d’Aosta ha deciso ora di rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica di Aosta con un esposto durissimo, sostenendo che il diritto alla salute della minore sarebbe stato sostanzialmente compromesso dalla mancanza di medici disponibili sul territorio regionale.

L’associazione parla apertamente di possibile violazione dei Livelli essenziali di assistenza e chiede alla magistratura di verificare eventuali responsabilità organizzative interne all’Azienda USL Valle d’Aosta, richiamando persino l’articolo 340 del codice penale relativo all’interruzione di pubblico servizio.

Ma oltre agli aspetti giuridici, ciò che colpisce davvero è la fotografia impietosa di una sanità pubblica che sembra aver smarrito il senso umano della propria missione.

Perché qui non siamo davanti a una visita rinviata di qualche settimana o a una prestazione specialistica in ritardo. Qui il problema è ancora più basilare: avere o non avere un medico di riferimento.

Mauro Occhi, Direttore Usl VdA

La risposta dell’USL, nella sostanza, invita la famiglia a monitorare quotidianamente il Fascicolo sanitario elettronico nella speranza che si liberi un posto. Tradotto brutalmente: controllare ogni giorno se qualcuno rinuncia al medico o se magari muore un assistito.

È difficile immaginare qualcosa di più crudele da dire a un cittadino che chiede semplicemente continuità assistenziale per una figlia.

La replica amministrativa insiste sul rispetto delle norme, dei tetti massimi, delle percentuali consentite per le deroghe. Tutto formalmente corretto, forse. Ma la domanda politica, sociale e morale resta enorme: può un sistema sanitario pubblico limitarsi a certificare la propria impotenza?

Perché un conto è spiegare un problema. Un altro è scaricarlo integralmente sulle famiglie.

Nella lunga comunicazione inviata a Federconsumatori, l’Azienda elenca piattaforme digitali, PEC, sportelli territoriali, continuità assistenziale, ambulatori ad accesso diretto e possibili proroghe pediatriche. Una cascata di procedure che finisce però per confermare un fatto semplicissimo: il medico non c’è.

Ed è qui che emerge tutta la distanza tra la burocrazia sanitaria e la vita reale delle persone.

Una madre non chiede un algoritmo. Chiede un medico che conosca sua figlia.

Non chiede di navigare fra portali online. Chiede continuità di cura.

Non chiede una lezione amministrativa sui massimali. Chiede che il servizio pubblico funzioni.

La sensazione, leggendo quelle risposte, è quella di una sanità che ormai comunica solo attraverso linguaggi tecnici incomprensibili ai cittadini comuni. Una sanità dove spesso serve persino l’intelligenza artificiale per tradurre comunicazioni scritte in burocratese stretto.

Eppure la medicina territoriale dovrebbe essere esattamente il contrario: prossimità, ascolto, relazione umana.

Federconsumatori, nel proprio esposto, smonta una per una le argomentazioni dell’USL. Gli ambulatori ad accesso diretto — sostiene l’associazione — non possono sostituire il ruolo del medico di famiglia, perché nascono per esigenze occasionali e non per una presa in carico continuativa del paziente. Allo stesso modo, il prolungamento del rapporto con il pediatra viene definito un semplice “espediente emergenziale” che certifica l’incapacità organizzativa dell’Azienda di garantire il normale passaggio all’assistenza primaria.

Parole pesantissime.

Ma soprattutto parole che intercettano una sensazione sempre più diffusa fra i valdostani: quella di una sanità pubblica eccellente nei convegni e nei comunicati stampa, ma spesso distante nella vita quotidiana delle persone.

Lorenzo Noto, Direttore della S.C. Progetti e Innovazione di Area Territoriale

La carenza dei medici di base non nasce oggi. È il frutto di anni di programmazione insufficiente, pensionamenti prevedibili e difficoltà nel rendere attrattivo il territorio. Eppure proprio per questo colpisce ancora di più l’impressione di fatalismo amministrativo che emerge dalla vicenda.

Come se tutto fosse inevitabile.

Come se non esistesse alcun margine straordinario.

Come se la risposta normale a un minore senza medico fosse: “Controlli il portale e aspetti che si liberi un posto”.

No. Non può diventare normale.

Perché quando la sanità pubblica perde la capacità di vedere le persone dietro le pratiche, dietro i fascicoli elettronici e dietro i numeri dei massimali, allora non siamo più davanti soltanto a un problema organizzativo. Siamo davanti a una crisi culturale.

E forse è proprio questo il punto più duro sollevato da Federconsumatori: in Valle d’Aosta, grandi anziani, famiglie fragili e minori rischiano sempre più spesso di sentirsi non cittadini da accompagnare, ma pratiche da smistare.