ALLARME TRUFFE AGLI ANZIANI: FALSIFICANO L’USL, DENUNCIA CONTRO IGNOTI

Cronaca di un’escalation che preoccupa: falsi messaggi e telefonate “sanitarie” nel mirino

Quando la sanità diventa il pretesto per la truffa, il rischio è doppio: economico e umano. Perché colpire anziani e persone fragili significa agire su chi, spesso, ha meno strumenti per riconoscere l’inganno.

È quello che sta accadendo in Valle d’Aosta, dove nelle ultime settimane si è registrata una crescita improvvisa e coordinata di segnalazioni sospette. Un fenomeno che ha spinto l’Azienda USL della Valle d'Aosta a muoversi in modo formale e deciso, depositando una denuncia-querela contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Aosta.

Non più episodi isolati, ma una sequenza ravvicinata di tentativi di contatto fraudolenti che ha fatto scattare l’allarme interno.

Il meccanismo della truffa: SMS e telefonate “istituzionali” solo in apparenza

Secondo quanto raccolto dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, lo schema è abbastanza ricorrente, e proprio per questo insidioso.

Da un lato arrivano SMS da numeri sconosciuti, con messaggi che invitano l’utente a richiamare urgentemente un presunto “servizio dell’Azienda USL” per una comunicazione importante. Il tono è volutamente vago ma allarmante: urgenza, salute, necessità di contatto immediato.

Dall’altro lato, in alcuni casi, gli utenti vengono contattati direttamente per telefono da sedicenti operatori sanitari. Durante la conversazione, le domande diventano sempre più specifiche: condizioni di salute, situazione personale, informazioni che non dovrebbero mai essere richieste da un operatore non verificabile.

È proprio qui che scatta il pericolo: la costruzione di un contesto credibile per ottenere dati sensibili.

L'USL: “Non inviamo SMS e non chiediamo dati per telefono”

La linea dell’Azienda è netta e non lascia spazio a interpretazioni: nessuna procedura ufficiale prevede l’invio di SMS con richieste di richiamo urgente, né tantomeno la richiesta telefonica di dati sanitari o personali da parte di operatori non identificabili.

Un punto fondamentale, ribadito con forza proprio per proteggere la popolazione più esposta.

Il messaggio è semplice ma decisivo: chi riceve comunicazioni di questo tipo deve considerarle sospette a prescindere e non rispondere con informazioni personali.

L’appello: prudenza massima e segnalazioni immediate

L’Azienda invita tutta la cittadinanza, con particolare attenzione agli anziani e alle persone fragili, a seguire alcune regole essenziali:

non fornire mai dati personali, sanitari o bancari a interlocutori non verificati

non richiamare numeri indicati in SMS sospetti

non fidarsi di urgenze “sanitarie” non verificabili

segnalare immediatamente l’episodio alle Forze dell’Ordine

È un richiamo alla prudenza che, in questi casi, diventa anche una forma di autodifesa collettiva.

Un fenomeno che si allarga: attenzione alta anche nei prossimi giorni

La decisione di procedere con una denuncia formale non è solo un atto amministrativo, ma un segnale preciso: il fenomeno è considerato in crescita e potenzialmente organizzato.

Ora la palla passa alle indagini, con l’obiettivo di risalire all’origine dei numeri e dei sistemi utilizzati per queste campagne fraudolente.

Nel frattempo, il rischio rimane concreto. E la barriera più efficace, almeno nell’immediato, resta una sola: diffidare sempre.