Aosta, il coltello nel silenzio del centro massaggi: la Valle scopre la violenza improvvisa

La porta che si apre, il campanello che interrompe la quiete del tardo pomeriggio, poi il lampo improvviso di un coltello. Una scena che sembra uscita da una cronaca metropolitana e che invece, questa volta, irrompe nel cuore della tranquilla Aosta. Anche la Valle d’Aosta, terra abituata a raccontarsi come isola felice tra montagne e piccoli numeri, deve ora fare i conti con un episodio inquietante di violenza urbana: un’aggressione armata all’interno di un centro massaggi cinese, consumata in pochi secondi e conclusa con una fuga nel nulla.

È accaduto intorno alle 18.30 di oggi al Centro Benessere Tuina di via Chavanne 31. Secondo una prima ricostruzione, un giovane avrebbe suonato al campanello della struttura. Nulla lasciava immaginare ciò che sarebbe accaduto subito dopo. Una delle operatrici ha aperto la porta e si è trovata davanti un uomo armato di coltello che l’ha aggredita quasi immediatamente.

La donna è stata colpita a un arto e ferita vicino al collo, in un attacco tanto rapido quanto inspiegabile. Sangue, urla, paura. Poi la fuga. L’aggressore si è allontanato a piedi senza rubare nulla, senza cercare denaro, senza portare via oggetti dal locale. Un dettaglio che rende la vicenda ancora più oscura e difficile da interpretare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso la donna prima del trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale regionale, mentre i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Aosta hanno immediatamente avviato le indagini.

Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di dare un volto e un nome all’aggressore. Secondo quanto trapela dalle testimonianze raccolte all’interno del centro benessere, il giovane sarebbe residente ad Aosta e non sarebbe nuovo a comportamenti violenti nei confronti della struttura. In passato avrebbe già preso a calci la porta e colpito i vetri del locale in preda alla rabbia.

Resta ora da capire cosa abbia armato quella mano e soprattutto perché. Un regolamento di conti? Un’ossessione? Un gesto dettato da squilibrio o rancore personale? Domande che al momento non trovano risposta, mentre in città cresce un senso di inquietudine insolito per la realtà valdostana.

Perché il dato che colpisce non è soltanto la violenza dell’episodio, ma il contesto. Un centro massaggi cinese, le luci soffuse della sera, il viavai discreto di una traversa cittadina e poi, all’improvviso, il coltello. Una scena che spezza quell’idea rassicurante di provincia tranquilla che spesso accompagna Aosta.

Negli ultimi anni anche la Valle d’Aosta ha iniziato lentamente a confrontarsi con fenomeni che un tempo sembravano appartenere solo alle grandi città: aggressioni improvvise, episodi di forte tensione sociale, violenza gratuita. E questo episodio rischia di segnare simbolicamente un ulteriore passaggio. Perché quando un uomo entra armato in un luogo di lavoro e colpisce senza nemmeno cercare di rapinare, il confine tra cronaca locale e cronaca nera metropolitana diventa improvvisamente molto più sottile.