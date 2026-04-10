A Verrès giornata consolare tunisina per facilitare pratiche e servizi ai cittadini

Un’opportunità concreta per semplificare l’accesso ai servizi consolari e avvicinare le istituzioni ai cittadini. È questo l’obiettivo della giornata consolare promossa dal Consolato Onorario della Repubblica Tunisina della Valle d’Aosta, guidato dal Console Diego Cappeddu, in programma domenica 12 aprile 2026 nel Comune di Verrès.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 10.00 alle 14.00 presso il salone delle Murasse, in via Le Murasse 1, con l’intento di offrire un servizio diretto e accessibile ai cittadini tunisini residenti in Valle d’Aosta e nelle aree limitrofe. Un’occasione pensata per evitare spostamenti complessi e ridurre i tempi legati alle pratiche burocratiche.

Durante la mattinata saranno presenti gli agenti consolari, chiamati a gestire diverse procedure amministrative. Tra queste, la richiesta e il rinnovo dei passaporti, la consegna di documenti per la traduzione – come patenti, certificati di autenticità e atti di stato civile – oltre ad altre attività di assistenza consolare.

L’iniziativa si inserisce in una logica di prossimità e attenzione alle esigenze della comunità, con un impatto che va oltre il semplice aspetto amministrativo. Si tratta infatti di un servizio che punta a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, favorendo inclusione e accessibilità.

Dal Consolato viene sottolineato come la giornata rappresenti “un importante servizio sociale per la comunità e un’ulteriore occasione di collaborazione tra le nostre realtà”, evidenziando il valore concreto di un’azione che intercetta bisogni reali e quotidiani.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail dedicato (consolatotunisiaaosta@gmail.com), mentre l’invito rivolto ai cittadini è quello di cogliere questa opportunità, pensata per rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi consolari sul territorio.