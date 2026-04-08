Gita sociale AISM alla Stella di Pila: una giornata di inclusione senza barriere

C’è un modo diverso di raccontare la montagna, ed è quello che passa dai gesti semplici, dagli spazi pensati per tutti, dalla possibilità concreta di non sentirsi esclusi. È accaduto alla Stella di Pila, dove la sezione di Aosta dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha organizzato una gita sociale che è andata ben oltre il valore di una semplice escursione.

Una ventina di partecipanti, tra volontari e persone con sclerosi multipla, ha preso parte a quella che si è trasformata in una vera esperienza di libertà condivisa. Non solo per il sole pieno che illuminava le cime, ma per qualcosa di ancora più raro: l’assenza totale di ostacoli. Percorsi accessibili, spazi fruibili, punti panoramici raggiungibili senza fatica. Tutto ha contribuito a creare un contesto in cui nessuno si è sentito “in difficoltà”, ma semplicemente parte di un gruppo.

È proprio qui che si misura la differenza tra integrazione e inclusione. La prima spesso si accontenta di adattare, la seconda invece costruisce fin dall’inizio pensando a tutti. E alla Stella di Pila questa seconda strada sembra essere stata imboccata con convinzione.

«È stata una giornata di vero svago e condivisione – commenta il presidente della sezione AISM di Aosta, Renato Ramolivaz –. La Stella di Pila dimostra come l’attenzione all’accessibilità non sia soltanto un obbligo normativo, ma una scelta concreta che restituisce dignità e libertà alle persone con disabilità. I nostri complimenti vanno alla direzione e a tutto il personale per la sensibilità e la professionalità dimostrate».

Parole che non suonano come una formalità, ma come il riconoscimento di un cambio di paradigma necessario. Perché troppo spesso si parla di barriere architettoniche come di un problema tecnico, quando in realtà sono il riflesso di una cultura che ancora fatica a mettere al centro la persona.

La giornata organizzata da AISM racconta invece un’altra storia: quella di una comunità che si muove insieme, che condivide spazi e tempo senza differenze, che trova nella normalità dell’esperienza comune il suo punto più alto. Non si tratta solo di accessibilità fisica, ma di accesso pieno alla vita sociale, alla bellezza, alle relazioni.

E allora quella vista sulle montagne diventa qualcosa di più di un panorama. Diventa simbolo di ciò che dovrebbe essere ovunque: luoghi aperti, pensati, vissuti da tutti. Senza eccezioni, senza concessioni, senza barriere – né di cemento né di mentalità.