La forza della corvée: Saint-Christophe riscopre il valore del prendersi cura

C’è un gesto antico che, in Valle d’Aosta, continua a parlare al presente con una sorprendente attualità. È quello della corvée, parola che sa di fatica condivisa, di mani sporche di terra, di sentieri ripuliti insieme. A Saint-Christophe, anche quest’anno, quella tradizione si è rinnovata con una partecipazione che va ben oltre il semplice dato numerico: più di cento volontari hanno scelto di esserci, di dedicare tempo ed energie a un bene che appartiene a tutti.

Non è soltanto una giornata ecologica. È qualcosa di più profondo, quasi un rito civile. La corvée affonda le sue radici in un passato in cui la sopravvivenza delle comunità alpine dipendeva dalla capacità di collaborare, di mantenere in ordine canali, strade, pascoli. Oggi quel bisogno non è scomparso, si è trasformato. Eppure conserva lo stesso spirito: prendersi cura del territorio significa, in fondo, prendersi cura di sé stessi.

Dal fondovalle della Dora Baltea fino alle pendici del Mont Mary, l’impegno dei volontari si è tradotto in interventi concreti: pulizia di sentieri e mulattiere, sistemazione di corsi d’acqua, regimazione degli scoli. Azioni apparentemente semplici, ma decisive. Perché è proprio nella manutenzione quotidiana che si gioca la vera sfida della montagna contemporanea: prevenire il degrado, garantire la sicurezza, preservare l’equilibrio fragile di un ambiente che non ammette distrazioni.

E in questa operosità diffusa si coglie un tratto distintivo della cultura valdostana: la manutenzione non è un obbligo, ma un valore. Non è un intervento straordinario, ma una pratica ordinaria. È l’idea che il territorio non sia uno sfondo, ma una responsabilità condivisa.

La forza della corvée sta anche nella sua capacità di mettere insieme generazioni diverse. Giovani, adulti, anziani: tutti fianco a fianco, senza gerarchie, senza formalismi. È una scuola silenziosa di cittadinanza, dove si impara facendo. Dove il senso di appartenenza non si proclama, ma si costruisce, metro dopo metro, sentiero dopo sentiero.

Non è un caso che, accanto al lavoro, ci sia sempre spazio per la convivialità. Il pranzo conclusivo non è un semplice momento di ristoro, ma il completamento naturale della giornata: si condivide il cibo come si è condivisa la fatica. Si rinsaldano relazioni, si trasmettono storie, si costruisce comunità.

Lo ha ricordato anche il sindaco Paolo Cheney, con parole che restituiscono il senso più autentico dell’iniziativa: «L'amore per la Comunità ed il territorio è una pianta bellissima ma va alimentata di continuo, lasciando ai giovani una speranza ed una appartenenza». Una frase semplice, ma densa. Perché dentro c’è tutto: la continuità, la responsabilità, il futuro.

In un tempo in cui il rapporto con l’ambiente rischia spesso di ridursi a slogan o a emergenze, la corvée rappresenta una risposta concreta, quasi controcorrente. Non grandi opere, non interventi calati dall’alto, ma cura quotidiana, partecipazione diretta, senso del limite e della misura.

E allora Saint-Christophe non ha semplicemente concluso una giornata di lavori. Ha rinnovato un patto. Tra persone e territorio, tra passato e futuro, tra identità e responsabilità. Uno “sbilico” virtuoso, verrebbe da dire, in cui la tradizione non è nostalgia, ma strumento vivo per abitare il presente.

Perché la montagna, più di ogni altro luogo, insegna una verità semplice: si conserva solo ciò che si cura. E si cura davvero solo ciò che si sente proprio.