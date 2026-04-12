Intervento al Rifugio Vittorio Emanuele II, soccorso in quota tra meteo avversa e rischi operativi

Ooggi in zona alta Valsavarenche si è consumata un’operazione di soccorso che, senza giri di parole, ricorda quanto la montagna possa diventare rapidamente un ambiente ostile anche per chi è esperto e attrezzato.

Tutto è avvenuto nei pressi del Rifugio Vittorio Emanuele II, dove uno scialpinista ha riportato un trauma a un arto inferiore, rendendo impossibile la sua autonomia nei movimenti. La situazione ha richiesto l’attivazione immediata del sistema di emergenza.

Il problema principale, però, si è presentato subito: le condizioni meteo non consentivano l’utilizzo dell’elicottero. Un elemento che, in questi scenari, cambia completamente la gestione del tempo e del rischio.

A quel punto sono entrati in azione i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano insieme al SAGF e a un medico rianimatore. Le squadre sono state sbarcate a Pont di Valsavarenche e hanno proseguito via terra, con tecnica scialpinistica, per raggiungere l’infortunato.

Un intervento lungo, fisicamente impegnativo e soprattutto condizionato da un fattore che spesso si sottovaluta quando si parla di montagna: la finestra meteo. Ed è proprio quello che è successo. Dopo ore di lavoro sul terreno, una schiarita ha finalmente permesso l’ingresso dell’elicottero e l’evacuazione del ferito.

L’uomo è stato quindi trasferito al personale sanitario del servizio di emergenza 118 e successivamente accompagnato in Pronto Soccorso per le cure del caso.

Il punto che va sottolineato è la fragilità strutturale degli interventi in quota quando il mezzo aereo non può operare. In pochi minuti una situazione gestibile diventa una corsa contro il tempo fatta a piedi, con peso sulle spalle, terreno instabile e condizioni tutt’altro che ideali.

Non è solo cronaca di un soccorso riuscito (per fortuna), ma anche il solito promemoria: in montagna la tecnologia aiuta, ma non comanda. E quando il cielo si chiude, restano solo gambe, esperienza e sangue freddo.