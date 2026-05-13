Respiri d’alta quota: salute e performance nel clima che cambia

Siamo giunti all’ultimo appuntamento del ciclo di conferenze “Facciamo crescere un’idea di montagna sostenibile”, curate da Fondazione Montagna sicura nell’ambito del progetto “Agile Arvier – La Cultura del cambiamento”. Il percorso, articolato in sei serate nell’arco di un intero anno, è nato con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e la capacità di trasformare in opportunità i cambiamenti ambientali, economici, sociali e culturali del territorio valdostano.

Il tema al centro di quest'ultimo incontro sarà la medicina di montagna, analizzata in stretta relazione con gli sport d'alta quota e le sfide imposte dai cambiamenti climatici. A guidare il dibattito sarà Emanuele Bompan, giornalista ambientale e geografo, che dialogherà con un panel di massimi esperti del settore medico, militare e sportivo.

Tra i protagonisti della serata interverranno il dottor Guido Giardini (direttore della SC di Neurologia e del Dipartimento di Area Medica dell’Ospedale Parini di Aosta) e il dottor Franz De La Pierre (responsabile della SC di Geriatria del medesimo ospedale della USL Valle d'Aosta). Il punto di vista legato alla preparazione fisica e agonistica sarà invece affidato al tenente colonnello Patrick Farcoz, comandante del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur, e a Marco Camandona, alpinista di fama internazionale, guida alpina e istruttore di sci alpinismo per la FISI. Insieme porteranno il pubblico a conoscere da vicino le applicazioni pratiche della medicina d'alta quota nello sport.

L'evento si terrà mercoledì 20 maggio alle ore 20:30 ad Arvier. Al termine del confronto, la serata si chiuderà con una degustazione di ottimi vini del territorio per un brindisi di saluto finale con tutti i partecipanti. L'ingresso è completamente gratuito. Per coloro che non potranno essere presenti in sala, la Fondazione Montagna sicura garantirà la trasmissione in diretta streaming dell'intero incontro sul proprio canale ufficiale YouTube.