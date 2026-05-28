Casino de la Vallée, amministrazione giudiziaria: controllo mirato o tentativo di ridimensionare la portata dell’inchiesta?

La notizia arriva oggi con un comunicato ufficiale del Casino de la Vallée S.p.A.: il Tribunale di Torino ha disposto l’amministrazione giudiziaria nei confronti della società. Una misura che, però, viene subito delimitata: riguarda esclusivamente gli aspetti legati all’applicazione della normativa antiriciclaggio.

Il contesto non nasce dal nulla. Tutto si innesta sull’inchiesta sulle false fatturazioni di alcune aziende piemontesi emersa già da dicembre 2025, che secondo quanto riportato avrebbe avuto riflessi anche sulla casa da gioco valdostana. In particolare, si parla di sospette attività di riciclaggio e di possibili condotte corruttive attribuite a vario titolo a clienti, collaboratori e funzionari infedeli.

A leggere il comunicato, viene quasi spontanea: sembra quasi che si voglia confinare tutto dentro un perimetro tecnico, molto stretto, come se la vicenda fosse una sorta di “controllo di routine rafforzato” e non un passaggio giudiziario che, inevitabilmente, pesa sull’immagine di una società simbolo della Valle d’Aosta.

La notizia arriva oggi con un comunicato ufficiale del Casino de la Vallée S.p.A.: il Tribunale di Torino ha disposto l’amministrazione giudiziaria nei confronti della società. Una misura che, però, viene subito delimitata: riguarda esclusivamente gli aspetti legati all’applicazione della normativa antiriciclaggio.

Il contesto non nasce dal nulla. Tutto si innesta sull’inchiesta sulle false fatturazioni di alcune aziende piemontesi emersa già da dicembre 2025, che secondo quanto riportato avrebbe avuto riflessi anche sulla casa da gioco valdostana. In particolare, si parla di sospette attività di riciclaggio e di possibili condotte corruttive attribuite a vario titolo a clienti, collaboratori e funzionari infedeli.

Il Tribunale di Torino ha nominato due professionisti incaricati di funzioni di verifica, controllo e intervento, ma con un perimetro molto preciso: non si tratta di un commissariamento gestionale totale.

Il comunicato lo sottolinea con forza: l’amministrazione giudiziaria non tocca le attività amministrative e operative ordinarie, che restano in capo agli organi societari già in carica.

In altre parole, la macchina continua a funzionare, almeno formalmente, mentre un livello esterno di controllo entra per verificare la tenuta dei sistemi di prevenzione del riciclaggio.

La società, nel suo comunicato, prova a mettere subito un argine a possibili interpretazioni allarmistiche: attività regolari, sia per la casa da gioco sia per la parte alberghiera. E soprattutto disponibilità piena a collaborare con gli amministratori giudiziari.

C’è anche un passaggio che non è secondario: il Casinò rivendica di essere già attivo da mesi in iniziative di vigilanza e rafforzamento interno. Un modo per dire: non siamo stati fermi, ci stavamo già muovendo.

Ed è qui che si apre la questione più delicata. Perché al di là dei tecnicismi giuridici, un provvedimento di questo tipo ha sempre un impatto che va oltre le competenze strette degli amministratori giudiziari.

La sensazione è che il comunicato punti molto a “normalizzare” la situazione, quasi a ridurre la portata dell’intervento a una verifica settoriale. Ma nel dibattito pubblico la percezione è un’altra: quando un Tribunale interviene, e quando lo fa dentro un contesto già segnato da un’inchiesta su fatture e possibili infiltrazioni il tema non resta confinato nei codici dell’antiriciclaggio.

C’è il tema dell’immagine della società, certo. Ma anche quello, inevitabilmente politico, del rapporto tra una partecipata strategica e il territorio che la controlla e la finanzia indirettamente.

Il messaggio del Casinò è chiaro: continuità operativa e collaborazione. Ma altrettanto chiaro è che la vicenda non si chiude qui, e soprattutto non si esaurisce nella distinzione tra gestione ordinaria e controlli antiriciclaggio.

Perché quando entra un’amministrazione giudiziaria, anche se “mirata”, il segnale è sempre uno: qualcosa merita un livello di verifica ulteriore rispetto all’ordinario.