Operazione nazionale della Polizia di Stato: 1.335 arresti e oltre 450 kg di droga sequestrati

L’attività investigativa ha visto impegnati gli operatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure. L’intervento ha rafforzato il controllo delle aree urbane più sensibili, anche con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza, in particolare tra i minori.

Il bilancio complessivo è significativo: sono state arrestate 1.335 persone, di cui 31 minorenni, e denunciate a piede libero 2.358 persone, tra cui 142 minori.

Sul fronte degli stupefacenti, sono stati sequestrati circa 450 kg di droga: 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

Importante anche il capitolo armi: sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga, tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra, un giubbotto antiproiettile e numeroso munizionamento.

Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno del porto di armi bianche, soprattutto tra i giovani. Sono state infatti rinvenute circa 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Nel corso dell’operazione sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri urbani e nelle vicinanze dei locali notturni, aree considerate più esposte al consumo e allo spaccio di droga.