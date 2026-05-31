Anch'io sono la Protezione Civile: al via le preiscrizioni ai Campi Scuola estivi 2026

Imparare a conoscere il territorio, scoprire il valore della solidarietà e acquisire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella comunità. Sono questi gli obiettivi dell'iniziativa nazionale "Anch'io sono la Protezione Civile", che torna anche nell'estate 2026 con quattro Campi Scuola dedicati ai più giovani in Valle d'Aosta.

La Protezione Civile regionale ha infatti annunciato l'apertura delle preiscrizioni per una nuova edizione del progetto promosso a livello nazionale con il patrocinio del Dipartimento della Protezione Civile. Un'iniziativa che negli anni ha saputo coinvolgere centinaia di ragazze e ragazzi, offrendo loro un'esperienza educativa originale e coinvolgente.

L'organizzazione e la gestione dei Campi Scuola sono affidate direttamente alle associazioni di volontariato del territorio, che accompagneranno i partecipanti in un percorso fatto di attività pratiche, giochi, momenti formativi e scoperta dell'ambiente naturale valdostano.

L'obiettivo non è soltanto quello di far conoscere il sistema di Protezione Civile, ma soprattutto di trasmettere alle nuove generazioni la cultura della prevenzione, del rispetto del territorio e della responsabilità collettiva. Attraverso esperienze concrete e attività all'aria aperta, i giovani partecipanti potranno comprendere quanto sia importante il contributo di ciascuno per la sicurezza e il benessere della comunità.

I Campi Scuola sono rivolti a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni, con requisiti anagrafici specifici che variano a seconda della struttura organizzatrice. La partecipazione è completamente gratuita: alle famiglie potrà essere richiesto esclusivamente un contributo organizzativo, comunque non superiore a 50 euro.

Durante il soggiorno sarà garantito il trattamento di pensione completa, comprensivo di colazione, pranzo, merenda, cena e pernottamento. Il trasporto da e verso la sede del campo resterà invece a carico delle famiglie, che dovranno accompagnare i ragazzi il giorno di inizio dell'attività e riprenderli al termine dell'esperienza.

Per partecipare è necessario inviare una richiesta di preiscrizione direttamente all'associazione organizzatrice del Campo Scuola prescelto, utilizzando i recapiti indicati per ciascuna struttura. Nella comunicazione dovranno essere riportati esclusivamente i dati richiesti: nome, cognome e data di nascita del minore, Comune di residenza o domicilio, nominativo di un genitore e relativo recapito telefonico.

L'iscrizione definitiva sarà perfezionata soltanto successivamente. Nel caso in cui il numero delle domande superi i posti disponibili, verrà infatti effettuato un sorteggio per la formazione della graduatoria degli ammessi.

Sono inoltre previste quote riservate ai residenti del Comune che ospita il Campo Scuola e ad altre situazioni particolari individuate preventivamente dagli organizzatori. Per garantire la massima trasparenza e imparzialità, non potranno partecipare ragazzi che abbiano rapporti di parentela di primo o secondo grado con volontari impegnati, a qualsiasi titolo, nel campo prescelto.

La Protezione Civile regionale ricorda infine che gli uffici del Dipartimento non svolgono attività di segreteria per le iscrizioni: tutte le informazioni e le procedure di adesione devono essere richieste esclusivamente alle associazioni responsabili dei singoli Campi Scuola.

Per molti giovani valdostani si tratta di un'opportunità unica per trascorrere alcuni giorni all'insegna dell'avventura, dell'amicizia e della crescita personale, scoprendo da vicino il lavoro dei volontari che ogni giorno operano per la sicurezza del territorio. Un modo concreto per comprendere che la Protezione Civile non è soltanto un'organizzazione che interviene nelle emergenze, ma una vera scuola di cittadinanza attiva.

Info sull’iniziativa e sui quattro Campi Scuola