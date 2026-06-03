Poste Italiane e Polizia di Stato alleate contro le truffe: ad Aosta una giornata per imparare a difendersi

Un'intera giornata dedicata alla prevenzione delle frodi informatiche e finanziarie, con l'obiettivo di aiutare i cittadini a riconoscere i pericoli della rete e a difendersi dalle truffe sempre più sofisticate che circolano online. Si è svolta oggi, mercoledì 3 giugno, presso l'ufficio postale Aosta Centro di via Ribitel 1, la "Giornata della Prevenzione Frodi", iniziativa promossa da Poste Italiane in collaborazione con la Polizia di Stato.

Nel corso della mattinata e del pomeriggio è stato allestito un corner informativo aperto al pubblico, dove personale specializzato di Poste Italiane e della Polizia Postale ha fornito chiarimenti, informazioni e suggerimenti pratici sui principali rischi legati alle frodi digitali e finanziarie.

L'iniziativa ha visto la partecipazione, per Poste Italiane, di Massimo Pansa, responsabile del Centro Monitoraggio Frodi di Torino, e di Alessandra Maida, responsabile Fraud Management Nord Ovest. Presenti anche rappresentanti della Polizia di Stato, tra cui il commissario capo Francesco Bacco, il sostituto commissario coordinatore Mirco Ciccarese e l'assistente capo coordinatore Nicola Esposito.

Particolare attenzione è stata dedicata alle tecniche di ingegneria sociale maggiormente utilizzate dai truffatori, come phishing, smishing e vishing, strumenti attraverso i quali i malintenzionati cercano di ottenere dati personali, credenziali bancarie e informazioni sensibili inducendo le vittime a compiere operazioni apparentemente legittime.

«Questa è la seconda tappa nel Nord-Ovest di questo tipo di iniziativa informativa. In collaborazione con la Polizia Postale, analoghi incontri verranno organizzati anche nelle altre sedi della provincia», ha spiegato Alessandra Maida. «La prevenzione delle truffe per noi è un tema molto importante e tutti gli uffici postali sono quotidianamente attenzionati. Il personale è formato in modo continuo sui nuovi casi di frode ed è preparato a fornire supporto ai cittadini. La rapidità delle segnalazioni al Fraud Prevention Center di Torino e alle Forze dell'Ordine è cruciale ed è il risultato di una formazione costante di tutti gli operatori».

Secondo la responsabile Fraud Management Nord Ovest, il progetto punta a contrastare i potenziali scenari di frode e a rafforzare la cultura della sicurezza attraverso una maggiore consapevolezza dei rischi.

Sulla stessa linea l'intervento del commissario capo Francesco Bacco, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni. «L'iniziativa di oggi ci vede coinvolti in un dialogo diretto con la cittadinanza. Si tratta di un momento dedicato alla prevenzione e all'attuazione di buone pratiche digitali che tutelino la sfera economica e personale degli utenti. La partnership con Poste Italiane ha un chiaro valore strategico e permette di anticipare l'evoluzione del crimine economico-finanziario negli spazi virtuali, anche rispetto alle nuove sfide poste dall'intelligenza artificiale».

Durante gli incontri sono stati illustrati i comportamenti corretti da adottare per proteggere credenziali di accesso, codici dispositivi e dati personali, promuovendo un utilizzo più consapevole dei servizi digitali e dei canali online.

La "Giornata della Prevenzione Frodi" rappresenta così un ulteriore tassello della collaborazione tra Poste Italiane e Polizia di Stato per sostenere i cittadini nella difesa dalle minacce informatiche e finanziarie, attraverso informazione, formazione e sensibilizzazione.