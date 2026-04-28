Grazia a Nicole Minetti, esplode il caso: accuse, dubbi e una verità ancora tutta da chiarire

C’è qualcosa che non torna, e quando non tornano i conti su una grazia presidenziale, il sospetto si trasforma rapidamente in scandalo. Il caso che travolge Nicole Minetti ha ormai superato la soglia della polemica per entrare in un terreno ben più scivoloso, dove politica, giustizia e vicende personali si intrecciano come fili di una trama difficile da districare.

La grazia concessa all’ex consigliera, che ha cancellato una condanna a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato nei filoni giudiziari legati ai casi Ruby ter e Rimborsopoli, è finita al centro di un vero e proprio terremoto mediatico. A far esplodere la vicenda sono state alcune indiscrezioni che mettono in dubbio la veridicità degli elementi presentati per ottenere il provvedimento. Non semplici dettagli, ma tasselli fondamentali, tra cui la delicata questione dell’adozione di un minore.

Secondo quanto emerso, il bambino – oggi di 9 anni – sarebbe stato descritto come abbandonato alla nascita e accolto in un orfanotrofio in Uruguay, prima di essere preso in carico dalla Minetti e dal compagno. Ma il quadro che affiora dalle verifiche giornalistiche è ben diverso: il minore avrebbe avuto una famiglia biologica, seppur in condizioni economiche difficili, e sarebbe stata avviata una causa per ottenerne la potestà genitoriale. Una versione che, se confermata, cambierebbe radicalmente il peso delle motivazioni alla base della grazia.

Il Quirinale, chiamato in causa in questa vicenda che somiglia sempre più a un giallo istituzionale, ha chiesto chiarimenti al Carlo Nordio e al Ministero della Giustizia, precisando però un punto cruciale: il Presidente della Repubblica decide sulla base degli atti disponibili, senza strumenti autonomi di indagine. In altre parole, se quei documenti fossero incompleti o fuorvianti, il rischio sarebbe quello di una decisione costruita su fondamenta fragili.

Nel frattempo, la macchina giudiziaria si è rimessa in moto. La Procura di Milano ha aperto nuovi accertamenti, ottenendo il via libera per approfondire gli elementi emersi. Un’indagine che si preannuncia lunga e complessa, anche perché una parte decisiva della vicenda si gioca all’estero, in Uruguay, dove la Minetti vive per gran parte dell’anno insieme al compagno.

E mentre il caso monta come una tempesta che non accenna a placarsi, arriva la replica della diretta interessata. La Minetti rompe il silenzio e respinge ogni accusa, parlando di informazioni “prive di fondamento” e “gravemente lesive” della sua reputazione personale e familiare. Parole nette, che però non bastano a spegnere le polemiche.

Perché qui non si tratta solo di una vicenda individuale. In gioco c’è la credibilità di uno strumento delicatissimo come la grazia, che dovrebbe rappresentare l’eccezione più alta del sistema, non la sua zona d’ombra. Se anche solo una parte dei dubbi trovasse conferma, il rischio sarebbe quello di incrinare la fiducia in un meccanismo che vive, prima di tutto, sulla trasparenza.

E così, mentre le verifiche proseguono e le versioni si scontrano, il caso Minetti resta sospeso come una crepa in un vetro: visibile, inquietante, e con il timore che possa allargarsi da un momento all’altro.