Frodi telefoniche, Agcom: con i numeri brevi gli utenti potranno riconoscere chi chiama

In arrivo nuove norme contro le frodi telefoniche e il telemarketing aggressivo. Ci sarà un numero chiamante di tre cifre che permetterà agli utenti di identificare più facilmente le imprese legali.

Ad annunciarlo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che ha approvato un provvedimento per l’aggiornamento del Piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni.

Riconoscere le chiamate attraverso un numero a tre cifre

“Gli utenti – spiega Agcom in una nota – potranno riconoscere le chiamate degli operatori di settore, imprese e call center che operano legalmente attraverso un numero breve ‘chiamante’ di tre cifre, come tutti i numeri dedicati all’assistenza clienti. Le aziende potranno così essere più facilmente identificate, riducendo il rischio di confusione sull’identità del chiamante generato dalle pratiche di teleselling e telemarketing aggressivo”.

È quanto ha deciso la Commissione per le Infrastrutture e le Reti di Agcom, riunitasi lo scorso 14 aprile, che ha approvato la delibera n. 21/26/CIR recante “Aggiornamento del Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 8/15/CIR in relazione alla identificazione dell’originante di una comunicazione e alla definizione dei servizi”.

Il provvedimento “contribuirà ad aumentare l’affidabilità delle imprese e la trasparenza nelle comunicazioni, a beneficio degli utenti finali, contrastando in particolare il fenomeno delle modalità aggressive di contatto commerciale che, negli ultimi anni, ha inciso significativamente sulla fiducia degli utenti nei servizi di comunicazione elettronica”.

La delibera introduce così un primo insieme di misure immediatamente operative. Si amplia l’insieme delle numerazioni che si possono impiegare come identificativo del chiamante per servizi di chiamata e messaggistica.

L’Agcom ha inoltre deciso, visto l’impatto delle nuove disposizioni sul mercato, di istituire un tavolo tecnico per definire le modalità attuative delle misure introdotte.

Tra queste, aggiunge l’Autorità, “riveste particolare rilievo la disciplina delle numerazioni da destinare esclusivamente ai servizi di teleselling e telemarketing, che per loro natura risultano maggiormente esposti a fenomeni abusivi, anche alla luce delle recenti novità normative introdotte dal legislatore in materia di fornitura di energia elettrica e di gas”.