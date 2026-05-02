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CRONACA | 02 maggio 2026, 13:30

Nuovo slancio per l’Aeroclub Corrado Gex: formazione gratuita e giovani al centro

Nuovo direttivo, nuove energie e un’iniziativa concreta per avvicinare il territorio al volo da diporto sportivo: l’Aeroclub Corrado Gex punta su formazione gratuita e passione per il cielo

Il nuovo Direttivo

Il nuovo Direttivo

C’è qualcosa di profondamente evocativo nel rumore leggero di un velivolo che si stacca da terra, soprattutto quando accade in una cornice come quella della Valle d’Aosta. Ed è proprio da qui, dalla base di Chatelair a Nus, che l’Aeroclub Corrado Gex prova a rilanciare la propria attività con uno sguardo deciso verso il futuro.

Si è riunito ieri, venerdì 1° maggio, il neoeletto Consiglio Direttivo dell’associazione, segnando di fatto l’inizio di una nuova fase. Alla guida c’è il presidente Claudio Varisellaz, affiancato dal vicepresidente Luis Piromalli. Completano il direttivo i consiglieri Bruno Spanò, Enzo Macrì, Devis Blanchet e Marco Benati. A vigilare sulla correttezza amministrativa, il collegio dei revisori presieduto da Cesare Gerbelle, con Lorenzo Bryer e Claudio Turcotti.

Un gruppo rinnovato, dunque, che non ha perso tempo e ha subito messo sul tavolo un’iniziativa concreta: una campagna promozionale pensata per avvicinare nuovi appassionati al volo da diporto sportivo. Non solo giovani, ma chiunque abbia la curiosità — o magari quel sogno nel cassetto — di provare l’esperienza del volo.

L’idea è tanto semplice quanto efficace: offrire un mini corso completamente gratuito, strutturato in tre momenti. Si parte con un briefing iniziale, utile a fornire le basi teoriche e a introdurre i partecipanti al mondo del volo. Si passa poi all’esperienza più attesa, un breve volo introduttivo accompagnati da un istruttore o da un pilota esperto. Infine, un debriefing conclusivo in cui si analizzano le attitudini individuali, dando ai partecipanti un primo riscontro concreto sulle proprie potenzialità.

Un approccio che unisce divulgazione, esperienza diretta e orientamento, e che rappresenta anche un modo intelligente per abbattere quella distanza — spesso più psicologica che reale — tra le persone e il mondo dell’aviazione leggera.

Le lezioni si terranno nei fine settimana, il sabato o la domenica mattina, su appuntamento. Un dettaglio non secondario, che rende l’iniziativa accessibile anche a chi lavora o studia durante la settimana. E il fatto che il corso sia gratuito elimina un ulteriore ostacolo, aprendo davvero le porte a tutti.

In un territorio come quello valdostano, dove la conformazione geografica offre scenari spettacolari ma anche complessità tecniche, il volo da diporto sportivo assume un valore ancora più affascinante. Non è solo hobby: è conoscenza del territorio, capacità di lettura dell’ambiente, rispetto delle regole e, soprattutto, passione.

L’iniziativa dell’Aeroclub va quindi letta anche in una chiave più ampia: quella di mantenere viva una cultura aeronautica locale, valorizzando una struttura come quella di Nus che, negli anni, ha rappresentato un punto di riferimento per tanti appassionati.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 5207445.

Un invito, in fondo, a guardare la Valle d’Aosta da un’altra prospettiva. Letteralmente.

pi.mi.

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