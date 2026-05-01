Quando lo sport perde la testa

Siamo più davanti a una semplice partita di calcio giovanile andata male. Qui si è superato un confine che non dovrebbe mai essere attraversato.

Un rigore assegnato al 90’ e trasformato dal Torino basta a far esplodere una tensione già latente durante una gara Under 17 femminile. Ma quello che accade dopo allo stadio di Venaria, nel Torinese, ha poco a che vedere con lo sport e molto con una deriva che dovrebbe far riflettere chiunque frequenti un campo da gioco, anche solo per vedere giocare i propri figli.

Una direttrice di gara di appena 16 anni diventa il bersaglio di insulti e cori offensivi. Un’adolescente chiamata a dirigere una partita si ritrova improvvisamente al centro di una spirale di aggressività che coinvolge una manciata di adulti sugli spalti, descritti nel provvedimento del giudice sportivo come meno di dieci persone, in gran parte genitori.

La situazione degenera nel finale e soprattutto dopo il fischio conclusivo. Alcuni tentano addirittura di scavalcare la recinzione per entrare in campo, mentre le stesse calciatrici sono costrette a intervenire per fermare i propri genitori. Una scena che da sola basterebbe a certificare il fallimento educativo di quel momento.

Ma il punto più grave arriva subito dopo: la famiglia della giovane arbitra viene individuata sugli spalti. La madre viene insultata e spintonata, il padre – anche lui arbitro – interviene per difendere i suoi cari e viene colpito al volto con un pugno, riportando il sanguinamento del labbro. Con loro c’è anche un bambino di dodici anni. È difficile trovare parole neutre davanti a un quadro del genere.

La famiglia riesce a rifugiarsi negli spogliatoi e chiama il 112. Secondo quanto riportato dal giudice sportivo, nonostante la richiesta della giovane direttrice di gara ai dirigenti locali di attivare le forze dell’ordine, non sarebbe arrivata una risposta immediata. La pattuglia giungerà solo dopo la chiamata dei parenti, quando però i responsabili si erano già dileguati. Nessuna denuncia risulta al momento presentata.

Il giudice sportivo parla chiaramente di uno stato di paura, panico e frustrazione vissuto dalla ragazza, una 16enne che avrebbe dovuto solo arbitrare una partita giovanile e che invece si è trovata a temere per la propria incolumità e per quella della sua famiglia. Il Venaria è stato sanzionato con 400 euro per il comportamento dei propri sostenitori, una cifra che appare quasi simbolica rispetto alla gravità dei fatti descritti.

Fa riflettere anche un elemento: il comportamento delle stesse giocatrici, che hanno provato a riportare la calma e a fermare i propri genitori. È forse l’unico spiraglio di lucidità in una vicenda che racconta una frattura netta tra chi vive lo sport come crescita e chi lo trasforma in sfogo personale.

Qui il problema non è un rigore, non è una decisione arbitrale giusta o sbagliata. Il problema è ciò che succede quando si perde completamente il senso del limite. E quando a pagare sono minorenni, dentro e fuori dal campo, allora non si può più parlare solo di “episodi spiacevoli”, ma di responsabilità collettive che vanno affrontate senza sconti.

Perché lo sport giovanile non è un tribunale emotivo per adulti frustrati. È o dovrebbe essere, almeno, un luogo dove si cresce. Anche imparando a perdere.