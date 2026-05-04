Mostra degli artisti valdostani per l’Operazione Stella Alpina

Nell’ultimo fine settimana del mese di giugno, sabato e domenica 20 e 21, gli alpini valdostani saranno impegnati nell’evento di solidarietà che ogni anno coinvolge tutto il territorio della nostra regione: l’Operazione Stella Alpina.

Ogni due anni ritorna questa iniziativa, il cui ricavato viene distribuito a favore di enti o persone che si trovano in particolari situazioni di disagio o difficoltà. La popolazione ha sempre risposto con straordinario entusiasmo e sensibilità all’appello delle Penne Nere, e il ricavato servirà ancora una volta per ridare speranza e conforto ai più fragili.

Questa volta c’è una bella novità, a conferma della generosità e della fiducia che le Penne Nere sanno infondere. L’Associazione Artisti Valdostani, il cui presidente è l’alpino Giovanni Polimeni, ha realizzato una serie di bozzetti ispirati all’iniziativa che, fino al 16 maggio, saranno esposti in una mostra nei locali di Villa Brezzi, ad Aosta, sede della Sezione valdostana dell’ANA, in rue Saint-Martin-de-Corléans 132.

Tutti sono invitati a visitare l’esposizione ed esprimere il proprio giudizio sulle schede che verranno fornite all’ingresso. Al termine, il bozzetto che avrà ottenuto i maggiori consensi sarà scelto come manifesto per l’imminente Operazione Stella Alpina.

In questo periodo i giardini di Villa Brezzi sono in fiore e, sui tappeti erbosi, sono stati rimessi giochi e panchine per bambini: un’occasione in più, quindi, per visitare la struttura, portando i più piccoli a giocare nella quiete e in tutta sicurezza, e allo stesso tempo scoprire le opere dei valenti artisti che animano l’apprezzatissima Associazione Artisti Valdostani.