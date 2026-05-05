Operazione dei Carabinieri tra Donnas e Pont-Saint-Martin: sequestrati droga, contanti e bilancino

I Carabinieri della stazione di Donnas – Pont-Saint-Martin hanno arrestato una donna di 25 anni, domiciliata in un comune della bassa Valle, al termine di un’attività investigativa mirata condotta nel pomeriggio di sabato 2 maggio.

Nel corso della perquisizione presso l’abitazione della giovane, i militari hanno rinvenuto oltre 2,6 etti di cocaina, oltre a un bilancino di precisione, elementi che hanno fatto scattare l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La droga, insieme al bilancino e a diverse migliaia di euro in contanti, è stata posta sotto sequestro. Secondo quanto emerso, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto fruttare, una volta immesso sul mercato locale, diverse migliaia di euro, corrispondenti a oltre 260 dosi.