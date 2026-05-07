Aosta: Via Festaz si rifà il look: al via una settimana di cantieri e nuovi asfalti

Una delle arterie più trafficate e strategiche della città si prepara a cambiare volto. Da lunedì 11 maggio scatteranno infatti i lavori di ripristino e rifacimento della pavimentazione di via Festaz, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Partigiani e via Ribitel, proseguendo così il piano di manutenzioni stradali avviato dal Comune di Aosta negli ultimi mesi.

L’intervento rappresenta la naturale prosecuzione delle opere già eseguite in via Torino e nel primo tratto di via Festaz, fino alle mura romane, con l’obiettivo di dare continuità a un programma che Palazzo civico considera prioritario per migliorare viabilità, sicurezza e qualità urbana.

A sottolinearlo è l’assessore alle opere pubbliche, patrimonio e cultura della città e del territorio, Corrado Cometto, che parla di un’operazione attesa da tempo: “Siamo soddisfatti di poter lavorare su una delle vie più importanti della città con un intervento complessivo, in continuità con quanto già realizzato nelle aree limitrofe”.

Un cantiere che inevitabilmente avrà ripercussioni sulla circolazione, ma che il Comune assicura di voler gestire cercando di limitare al massimo i disagi. Le lavorazioni dovrebbero concludersi entro sabato 16 maggio, condizioni meteorologiche permettendo, e comprenderanno anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il cronoprogramma prevede interventi di fresatura e sistemazione di chiusini e griglie durante il giorno, mentre asfaltatura e tracciatura della segnaletica verranno effettuate prevalentemente nelle ore notturne, una scelta studiata proprio per alleggerire l’impatto sul traffico cittadino.

Durante i lavori sarà istituito un senso unico alternato in direzione est-ovest, mantenendo comunque una corsia percorribile dai veicoli. Diversa invece la situazione per il trasporto pubblico locale, che potrà continuare a circolare in entrambi i sensi grazie alla presenza di movieri incaricati dall’impresa esecutrice.

Cometto rivendica anche il valore politico e amministrativo dell’intervento, ricordando il sostegno economico regionale che ha permesso di accelerare il piano delle asfaltature cittadine: “Si tratta di lavori necessari che vengono richiesti da tempo e che contribuiscono a migliorare la qualità e la sicurezza della rete viaria urbana. Riusciamo a effettuarli grazie al contributo fornito dalla Regione lo scorso anno, fondamentale per dare concreta attuazione a una parte importante del programma di manutenzioni stradali del Comune di Aosta”.

L’assessore non nasconde però la consapevolezza delle inevitabili criticità che un cantiere porta con sé, soprattutto in una zona ad alta densità di traffico e attività economiche. “Siamo consapevoli che un cantiere comporta inevitabilmente disagi per residenti e attività economiche e per questo motivo l’organizzazione delle lavorazioni è stata studiata per contenere il più possibile l’impatto, compatibilmente con le esigenze tecniche dell’intervento e le risorse disponibili”.

L’Amministrazione comunale annuncia inoltre che ulteriori interventi previsti nell’ambito dell’accordo quadro per le manutenzioni stradali verranno programmati nelle prossime settimane, in base alle condizioni meteorologiche e alla disponibilità operativa delle imprese incaricate. Nuovi aggiornamenti verranno comunicati man mano alla cittadinanza.