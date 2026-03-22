Sicurezza e vivibilità: Aosta prova a fare squadra sul futuro del centro storico

C’è un dato politico, prima ancora che amministrativo, nella mozione approvata il 18 marzo dal Consiglio comunale di Aosta: per una volta, maggioranza e opposizione hanno scelto di stare sul merito, non sulle bandiere. E non è un dettaglio, perché il tema — sicurezza e vivibilità del centro storico — è uno di quelli che rischiano sempre di scivolare nella propaganda o nelle ricette facili.

La questione è concreta. Nei fine settimana, alcune aree del centro diventano difficili da vivere per chi ci abita: rumori, assembramenti, comportamenti sopra le righe. Nulla di eccezionale rispetto ad altre città, ma abbastanza per incrinare un equilibrio delicato tra residenzialità, turismo e attività economiche.

Da qui la sollecitazione del gruppo Renaissance e l’avvio di un confronto che, invece di irrigidirsi, si è allargato. Il risultato è una mozione riscritta a più mani, che impegna la Giunta a intervenire con un approccio graduale: miglioramento dell’illuminazione, rafforzamento del monitoraggio del territorio, ma anche — ed è il passaggio più interessante — strumenti di prevenzione sociale.

Perché il punto è proprio questo: la sicurezza urbana oggi non si gioca solo sulla presenza o sull’assenza di controlli. Si gioca sulla qualità degli spazi, sulla gestione dei flussi, sulla capacità di prevenire i problemi prima che esplodano.

E infatti il documento introduce un elemento che può fare la differenza: il confronto strutturato tra Comune, residenti, commercianti ed esercenti. Non una riunione simbolica, ma un metodo. Se funziona, può diventare la vera svolta: passare da decisioni calate dall’alto a soluzioni costruite insieme, quartiere per quartiere.

C’è poi un segnale che va letto con attenzione: il richiamo all’autodifesa femminile. Non è solo un dettaglio di cronaca, è l’indicatore di una percezione diffusa. Significa che la sicurezza non è più solo un tema di ordine pubblico, ma riguarda la libertà quotidiana delle persone, in particolare delle donne.

Ora, però, viene la parte difficile. Perché una mozione è un impegno, non una soluzione. Il rischio è che resti un buon documento, condiviso e applaudito, ma senza ricadute reali.

La prospettiva, invece, potrebbe essere molto più ambiziosa. Aosta ha le dimensioni giuste per sperimentare un modello di gestione del centro storico che altre realtà simili potrebbero guardare con interesse: regolazione intelligente della movida, investimenti mirati sulla qualità urbana, coinvolgimento continuo della comunità.

In altre parole, trasformare un problema — il conflitto tra vivacità e quiete — in una politica pubblica strutturata.

Serve però continuità. Serve che la Giunta traduca gli impegni in azioni concrete, con tempi e priorità chiare. E serve anche il coraggio di fare scelte, perché tenere insieme tutto — sicurezza, economia, socialità — significa inevitabilmente fissare dei limiti.

La buona notizia è che, almeno questa volta, la politica locale sembra aver capito che il tema non si risolve con uno slogan.

Adesso si tratta di vedere se saprà andare fino in fondo.