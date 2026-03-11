Habita Aosta: indagine di mercato per verificare gli alloggi e sostenere l’inclusione abitativa

L’amministrazione comunale di Aosta ha avviato un’indagine di mercato per individuare operatori economici interessati a svolgere un servizio di verifica tecnica degli immobili e di supporto per interventi di piccola manutenzione. L’iniziativa rientra nel progetto LGNet3 – Habita Aosta, finanziato attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, uno strumento europeo destinato a sostenere politiche di integrazione e inclusione dei cittadini provenienti da Paesi terzi.

L’obiettivo del progetto è favorire l’inclusione sociale e abitativa delle persone straniere regolarmente soggiornanti, accompagnandole in percorsi di accesso alla casa e promuovendo un rapporto equilibrato tra proprietari degli immobili e inquilini. In questo contesto, la mediazione abitativa rappresenta uno degli strumenti principali per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di alloggi, riducendo possibili diffidenze e prevenendo situazioni problematiche.

Il servizio per cui è stata avviata l’indagine di mercato ha una funzione operativa di supporto proprio a queste attività. In concreto, gli operatori incaricati dovranno effettuare sopralluoghi tecnici negli alloggi individuati dal progetto per verificarne lo stato di conservazione e la loro idoneità alla locazione. Oltre alla verifica delle condizioni degli immobili, potrà essere prevista anche la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria, utili a garantire condizioni adeguate di abitabilità.

Queste attività hanno anche una finalità preventiva: controllare lo stato degli alloggi prima della locazione consente infatti di evitare criticità future e di favorire una corretta gestione degli spazi abitativi. Il progetto prevede inoltre momenti di informazione e sensibilizzazione rivolti ai destinatari, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili nella gestione della casa e nella convivenza condominiale.

L’indagine avviata dal Comune ha carattere esplorativo e serve a individuare soggetti potenzialmente interessati a svolgere il servizio, in vista di un successivo affidamento diretto. Gli operatori economici interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12 del 20 marzo 2026 attraverso il sistema telematico PlaCe-VdA, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblicato online.

Con questa iniziativa l’amministrazione comunale intende rafforzare le azioni già attivate nell’ambito del progetto LGNet3, puntando su strumenti concreti per facilitare l’accesso alla casa e sostenere percorsi di integrazione sociale attraverso l’abitare.