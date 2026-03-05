Aosta: Le biblioteche sempre più presìdi culturali e sociali

In un tempo in cui la fretta digitale sembra divorare ogni cosa e in cui la solitudine urbana cresce silenziosamente nei quartieri, le biblioteche tornano a ricordarci che la cultura non è soltanto un patrimonio da conservare, ma un’esperienza da condividere. E ad Aosta questa consapevolezza si traduce in un programma fitto di iniziative che, per il primo semestre del 2026, rilancia con forza il ruolo delle biblioteche comunali come veri presìdi civici.

Non più soltanto scaffali di libri e sale di lettura, ma luoghi di incontro, di apprendimento, di socialità. Spazi pubblici dove la cultura diventa una pratica quotidiana e accessibile, capace di parlare a tutte le generazioni. È questa la filosofia che anima il calendario di attività promosso dall’amministrazione comunale e coordinato dall’assessore alle Politiche sociali, ai presìdi di comunità e alle biblioteche, Marco Gheller.

Le iniziative si svolgeranno principalmente nella biblioteca di viale Europa e nella biblioteca del quartiere Dora, due punti di riferimento ormai consolidati per la vita culturale cittadina. Il programma attraversa la primavera con una proposta sorprendentemente ricca e variegata: laboratori linguistici dedicati alla francofonia, attività artistiche, giochi cooperativi per i bambini, incontri creativi per adulti ed escursioni naturalistiche che porteranno lettori e famiglie a scoprire il territorio.

Un calendario pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età e per ribadire un principio semplice ma spesso dimenticato: la biblioteca è uno dei pochi luoghi pubblici in cui si entra senza dover consumare nulla, senza dover dimostrare nulla, senza barriere economiche o sociali.

«Si tratta di un programma articolato – spiega Gheller – per la cui genesi e organizzazione desidero ringraziare, a nome dell’amministrazione comunale, le bibliotecarie, che ancora una volta dimostrano passione e cuore per il loro lavoro». Parole che riconoscono il ruolo spesso invisibile di chi ogni giorno tiene aperti questi spazi di conoscenza e relazione.

Salone biblioteca Viale Europa

Ma dietro il calendario degli eventi c’è anche una visione politica precisa. «L’obiettivo – aggiunge l’assessore – è investire maggiormente nelle biblioteche, sia in termini di risorse economiche sia di personale, perché rappresentano presìdi fondamentali di cultura, inclusione e partecipazione per tutta la comunità».

Non è una dichiarazione di circostanza. In tutta Europa le biblioteche stanno vivendo una trasformazione profonda: da semplici centri di prestito librario a veri e propri hub civici, luoghi dove si incontrano cultura, educazione, welfare di prossimità e innovazione sociale. Anche ad Aosta questa evoluzione è ormai evidente.

Le biblioteche diventano così un antidoto silenzioso alla frammentazione sociale. Qui si incontrano bambini che scoprono il piacere della lettura, studenti che cercano uno spazio per studiare, adulti che partecipano a laboratori creativi, famiglie che condividono momenti culturali. Ma soprattutto si costruiscono relazioni.

In un’epoca segnata dalla polarizzazione del dibattito pubblico e dalla superficialità delle discussioni sui social network, la biblioteca resta uno dei pochi luoghi dove il tempo rallenta e il pensiero può tornare ad approfondirsi.

«Vogliamo che le biblioteche siano sempre più luoghi aperti, inclusivi e partecipati – sottolinea ancora Gheller – mettendole in rete con il territorio, con le associazioni e con le realtà educative e culturali locali».

Una strategia che punta a rafforzare il legame tra istituzioni e comunità, trasformando il sistema bibliotecario comunale in una vera infrastruttura culturale diffusa.

Perché, in fondo, il valore di una biblioteca non si misura soltanto dal numero di volumi sugli scaffali, ma dalla quantità di vita che riesce ad accogliere tra le sue mura.

E ad Aosta, oggi più che mai, quelle mura sembrano diventare sempre più permeabili alla città, ai suoi quartieri e alle sue storie. Un segnale incoraggiante in un tempo in cui difendere e coltivare la cultura resta una delle forme più alte – e più concrete – di impegno civile.