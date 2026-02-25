Enfanthéâtre 2026, tra fiaba e memoria con Mastro Ezechiele

Prosegue il cammino della rassegna Enfanthéâtre 2026, che anche quest’anno porta sul palcoscenico del Teatro Cinema Giacosa un programma pensato per avvicinare al teatro bambini, ragazzi e famiglie.

Il quarto dei sette appuntamenti in calendario è in programma sabato 28 febbraio alle ore 15.00 con “Il lungo giorno di Mastro Ezechiele”, spettacolo firmato dalla Compagnia Contro Senso, capace di intrecciare fiaba e memoria in un racconto coinvolgente e delicato.

Al centro della scena c’è Mastro Ezechiele, deciso a trasmettere un ultimo insegnamento al suo apprendista Giacomo. E quale linguaggio scegliere, se non quello semplice e potente della fiaba, troppo spesso dimenticato dagli adulti? Attraverso il gioco teatrale, i due protagonisti tornano bambini e rileggono alcune delle storie più amate di sempre, da Cappuccetto Rosso a Pinocchio, in un susseguirsi di momenti divertenti e situazioni sorprendenti.

Il cuore dello spettacolo è proprio il valore della memoria: custodire i ricordi significa costruire consapevolezza, crescere con radici solide e affrontare il futuro con maggiore serenità. Un messaggio che parla ai più piccoli, ma che non lascia indifferenti nemmeno gli adulti, chiamati a riscoprire il patrimonio simbolico delle fiabe.

La rassegna Enfanthéâtre 2026 propone un percorso che attraversa il teatro di narrazione, il teatro visivo e le riletture dei grandi testi della letteratura per ragazzi, con produzioni pensate per diverse fasce d’età. Un progetto che valorizza l’esperienza dello spettacolo dal vivo come momento di scoperta, confronto e crescita condivisa.

Accanto alla programmazione per l’infanzia, mercoledì 4 marzo alle ore 20.30 sempre al Teatro Giacosa è in calendario un appuntamento speciale con Enrico Lo Verso. Lo spettacolo nasce nell’ambito delle mattinate di Fanthéâtre – il teatro gratuito dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado – ma, vista la particolarità e la qualità della proposta, è stato deciso di aprirlo all’intera cittadinanza. Non si tratta di teatro per ragazzi, ma di uno spettacolo pensato per tutti.

Il costo del biglietto è di 15 euro, ridotto a 10 euro per gli under 25.

Per acquistare i biglietti per lo spettacolo del 4 marzo:

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=648250&InstantBuy=1&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fteatrogiacosavda