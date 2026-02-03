Aosta: Carnevale in piazza Roncas, una festa che fa battere il cuore ai più piccoli

C’è un momento dell’anno in cui la città cambia faccia, si riempie di colori, di risate leggere e di quella magia che solo l’infanzia sa portare con sé. È il Carnevale, ed è proprio questo spirito che domenica 15 febbraio invaderà Piazza Roncas, pronta a diventare, per un intero pomeriggio, il regno dei bambini.

Dalle 14.30 alle 17.00 Aosta si lascia alle spalle la routine e si concede una pausa di allegria fatta di musica, maschere, coriandoli e tanta fantasia. Il “Carnevale di Aosta” nasce con un’idea semplice ma preziosa: regalare ai più piccoli uno spazio tutto loro, dove correre, ballare, giocare e sognare, insieme alle famiglie.

La piazza si animerà con baby dance scatenate, momenti di animazione pensati per coinvolgere anche i più timidi, laboratori di trucco carnevalesco per trasformarsi in principesse, supereroi, animali fantastici o personaggi inventati sul momento. Non mancheranno giochi con i palloncini, aree di gioco libero e gonfiabili pronti a strappare sorrisi e risate a ripetizione.

Ma il bello del Carnevale in piazza Roncas è anche l’atmosfera: quella di una festa di comunità, dove i genitori si ritrovano, i nonni osservano divertiti e i bambini diventano protagonisti assoluti. A rendere tutto ancora più speciale ci penseranno anche i commercianti della piazza, che parteciperanno con piccole iniziative a tema, contribuendo a creare un clima accogliente e vivo, fatto di relazioni e vicinanza.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Aosta, va oltre il semplice evento: è un invito a stare insieme, a riscoprire la piazza come luogo di incontro, a vivere la città con lo sguardo curioso dei bambini. Perché il Carnevale, in fondo, è questo: un pomeriggio in cui basta poco per essere felici, un costume colorato, una canzone che fa ballare e una piazza piena di vita.

E allora maschere pronte, fantasia accesa e appuntamento in Piazza Roncas: il Carnevale ad Aosta è pronto a cominciare.