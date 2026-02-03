 / Aosta Capitale

Aosta: Carnevale in piazza Roncas, una festa che fa battere il cuore ai più piccoli

Maschere, musica, giochi e sorrisi: domenica 15 febbraio Piazza Roncas si trasforma in un grande carnevale a cielo aperto, pensato per i bambini e le famiglie di Aosta

C’è un momento dell’anno in cui la città cambia faccia, si riempie di colori, di risate leggere e di quella magia che solo l’infanzia sa portare con sé. È il Carnevale, ed è proprio questo spirito che domenica 15 febbraio invaderà Piazza Roncas, pronta a diventare, per un intero pomeriggio, il regno dei bambini.

Dalle 14.30 alle 17.00 Aosta si lascia alle spalle la routine e si concede una pausa di allegria fatta di musica, maschere, coriandoli e tanta fantasia. Il “Carnevale di Aosta” nasce con un’idea semplice ma preziosa: regalare ai più piccoli uno spazio tutto loro, dove correre, ballare, giocare e sognare, insieme alle famiglie.

La piazza si animerà con baby dance scatenate, momenti di animazione pensati per coinvolgere anche i più timidi, laboratori di trucco carnevalesco per trasformarsi in principesse, supereroi, animali fantastici o personaggi inventati sul momento. Non mancheranno giochi con i palloncini, aree di gioco libero e gonfiabili pronti a strappare sorrisi e risate a ripetizione.

Ma il bello del Carnevale in piazza Roncas è anche l’atmosfera: quella di una festa di comunità, dove i genitori si ritrovano, i nonni osservano divertiti e i bambini diventano protagonisti assoluti. A rendere tutto ancora più speciale ci penseranno anche i commercianti della piazza, che parteciperanno con piccole iniziative a tema, contribuendo a creare un clima accogliente e vivo, fatto di relazioni e vicinanza.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Aosta, va oltre il semplice evento: è un invito a stare insieme, a riscoprire la piazza come luogo di incontro, a vivere la città con lo sguardo curioso dei bambini. Perché il Carnevale, in fondo, è questo: un pomeriggio in cui basta poco per essere felici, un costume colorato, una canzone che fa ballare e una piazza piena di vita.

E allora maschere pronte, fantasia accesa e appuntamento in Piazza Roncas: il Carnevale ad Aosta è pronto a cominciare.

