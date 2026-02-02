La lotta alla mafia spiegata ai giovani: Pietro Grasso ad Aosta presenta il suo graphic novel

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 18, presso il Salone della Biblioteca comunale Ida Désandré di Aosta, si terrà un incontro con Pietro Grasso in occasione della presentazione del graphic novel “Da che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere”, ispirato a una storia di Pietro Grasso, ex magistrato, Procuratore nazionale antimafia ed ex Presidente del Senato.

Il libro racconta la crescita di un ragazzo, figlio di un magistrato antimafia, in un’Italia segnata dalla violenza mafiosa, dove la paura e il terrore colpiscono senza distinzione cittadini comuni, sindacalisti, forze dell’ordine e rappresentanti delle istituzioni. Un percorso di vita che si intreccia con eventi destinati a cambiare per sempre il Paese e che porta il protagonista a confrontarsi, fin da giovanissimo, con una scelta fondamentale: da che parte stare.

La narrazione prende spunto da una vicenda vissuta in prima persona dal figlio di Pietro Grasso e attraversa una delle stagioni più drammatiche della recente storia italiana: dall’omicidio di Placido Rizzotto a quello di Piersanti Mattarella, dalla nascita del Pool Antimafia al primo Maxiprocesso a Cosa Nostra, fino agli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e alle rivelazioni di Giovanni Brusca. Un’opera che, attraverso il linguaggio del graphic novel, restituisce memoria e consapevolezza collettiva, ricordando quanto sia importante scegliere ogni giorno da che parte stare.

All’incontro dialogheranno con Pietro Grasso, Valeria Fadda, vicesindaca del Comune di Aosta con delega alla legalità, e Christian Diémoz, giornalista. Durante l’evento sarà inoltre possibile acquistare il libro.L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività dedicate alla promozione della cultura della legalità e alla riflessione sui valori democratici, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni.

Giovedì 5 febbraio, al mattino alle ore 9.00, Pietro Grasso e Alessio Pasquini, uno degli autori del graphic novel, incontreranno gli studenti negli spazi di Plus e dialogheranno con la vicesindaca Valeria Fadda e con la docente Alessia Galletta.