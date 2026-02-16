Aosta, il teatro conquista i giovani: torna "FANthéâtre" con spettacoli gratuiti per le scuole

Avvicinare le nuove generazioni al palcoscenico non come spettatori passivi, ma come esploratori di linguaggi nuovi. Con questo spirito il Comune di Aosta ripropone FANthéâtre, la rassegna teatrale gratuita (realizzata con il sostegno di BCC Valle d’Aosta) dedicata agli studenti delle scuole medie e superiori.

Due gli appuntamenti chiave che trasformeranno le mattinate scolastiche in momenti di riflessione profonda tra storia e mito.

Martedì 24 febbraio andrà in scena “Soldato mulo va alla guerra” (durata 60’), con una prima rappresentazione alle ore 9.00 per le scuole secondarie di I grado e una replica alle ore 11.00 per le scuole secondarie di II grado.

Lo spettacolo racconta, attraverso una prospettiva originale e toccante, il ruolo degli animali durante la Prima Guerra Mondiale: muli, asini, cavalli, cani e piccioni utilizzati per il trasporto, le comunicazioni e il sostentamento delle truppe. Accanto a loro, anche gli animali “indesiderati” delle trincee, come topi, pulci e pidocchi. La narrazione mette in luce la tragica fratellanza tra uomini e animali, accomunati dalla sofferenza e dall’istinto di sopravvivenza, e riflette sulla disumanizzazione prodotta dalla guerra.

Giovedì 5 marzo sarà la volta di “Itaca per sempre” (durata 70’), tratto dal romanzo di Luigi Malerba, per la regia di Alessandra Pizzi e con Enrico Lo Verso e Chiara Dimaggio in scena.

Anche in questo caso la prima rappresentazione per le scuole secondarie di I grado è prevista alle ore 9.00, mentre la replica per le scuole secondarie di II grado si terrà alle ore 11.00.

Lo spettacolo rilegge il mito di Ulisse in chiave contemporanea, ponendo al centro il tema del ritorno e del cambiamento. Dopo vent’anni di assenza, Ulisse ritrova un’Itaca trasformata, così come sono cambiati Telemaco e Penelope, qui rappresentata come una donna autonoma e consapevole. Ne nasce un confronto intenso sui temi dell’identità, del tempo e delle relazioni.

Nella serata di mercoledì 4 marzo, alle ore 20.30, è inoltre prevista una replica serale - aperta a tutta la cittadinanza – dello spettacolo “Itaca per sempre” con Enrico Lo Verso.

Il biglietto ha un costo di 15 euro, con riduzione a 10 euro per gli under 25.

La biglietteria è disponibile online al link seguente:

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=648250&InstantBuy=1&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fteatrogiacosavda.

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione di posti riservati a persone con disabilità motoria è possibile scrivere a enfantheatre@comune.aosta.it. Il Comune ricorda che, dal mese di gennaio, i posti dedicati a persone con disabilità motoria sono stati aumentati da 2 a 4.