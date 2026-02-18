Consiglio comunale di Saint-Pierre, seduta straordinaria il 25 febbraio

È convocata per martedì 25 febbraio 2026, alle ore 18, la prossima seduta del Consiglio comunale di Saint-Pierre, che si riunirà in sessione straordinaria presso la sala consiliare del Municipio. L’adunanza si svolgerà in prima convocazione e si inserisce nel quadro normativo definito dalla legge regionale sul sistema delle autonomie, dallo Statuto comunale e dal regolamento consiliare.

I lavori si apriranno con l’approvazione dei verbali della seduta precedente e con le consuete comunicazioni del sindaco e della Giunta comunale, per poi entrare nel vivo dei punti di natura amministrativa e finanziaria. All’attenzione dell’aula ci sarà infatti la comunicazione relativa ai prelievi dal fondo di riserva e all’adeguamento delle dotazioni di cassa, effettuati con recenti deliberazioni di Giunta, passaggio tecnico ma centrale per la gestione ordinaria dell’ente.

Tra i temi di maggiore rilievo figura l’approvazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), strumento fondamentale per migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici e dei servizi comunali. Un atto che guarda all’inclusione e alla qualità della vita dei cittadini, chiamato a tradursi in interventi concreti sul territorio.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a esprimersi su una serie di convenzioni intercomunali e sovracomunali. In particolare, è prevista l’approvazione dell’accordo con il Comune di Morgex per il comando parziale di un collaboratore dell’area tecnica, così come la convenzione con l’Unités des Communes Valdôtaines Grand-Paradis per l’esercizio associato di funzioni comunali fino al 31 dicembre 2030. Un altro punto riguarda lo schema di convenzione con Deval S.p.A. per le attività legate agli impianti di illuminazione pubblica.

Spazio anche alla programmazione economico-finanziaria, con la variazione numero uno al bilancio di previsione pluriennale e al Documento unico di programmazione per il triennio 2026–2028, passaggio che consentirà di adeguare le previsioni alle esigenze emerse nei primi mesi dell’anno.

Non mancherà il confronto politico, grazie a un’interrogazione e a tre mozioni presentate dal gruppo di minoranza consiliare. I temi spaziano dal mancato ripristino di una ringhiera stradale danneggiata in frazione Prieuré, nella zona del campo sportivo, alla richiesta di maggiori controlli contro l’abbandono di deiezioni animali sul suolo pubblico, fino alla valorizzazione dei castelli di Saint-Pierre e all’ottimizzazione dei consumi energetici del Municipio, con particolare riferimento all’illuminazione della scala interna.

Una seduta, dunque, densa di contenuti tecnici e politici, che offrirà al Consiglio comunale l’occasione di affrontare questioni concrete legate alla gestione del territorio, ai servizi e alla qualità della vita della comunità di Saint-Pierre.