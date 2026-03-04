Rifiuti ad Aosta, tolleranza zero: abbandonare un sacchetto ora costa fino a 3.000 euro

Addio alle "vecchie" multe da 100 euro. Per chi abbandona rifiuti per strada o deposita il sacchetto fuori dai cassonetti ad Aosta, la musica è cambiata drasticamente. L’Amministrazione comunale informa che, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme nazionali (Legge 147/2025), le sanzioni sono state pesantemente inasprite per uniformarsi al decreto “Terra dei Fuochi”.

Dallo scorso ottobre, il semplice gesto di lasciare un sacchetto a terra, anche se vicino ai contenitori, non è più una banale infrazione regolamentare, ma un illecito punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 3.000 euro per ogni singolo episodio.

Ma non è tutto: se l’abbandono dei rifiuti avviene utilizzando un veicolo a motore, scatterà automaticamente anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo per un mese, come previsto dal Codice della Strada.

Per contrastare il degrado e tutelare l'igiene pubblica, il Comune ha deciso di potenziare la videosorveglianza con l'installazione di impianti mobili (fototrappole) che verranno spostati nei punti critici segnalati dai cittadini. Il Comando di Polizia Locale, in collaborazione con gli operatori della ditta Quendoz, ha già intensificato i controlli: tra luglio e settembre sono stati elevati oltre 50 verbali.

L'Amministrazione ricorda che, nel caso in cui i mastelli in dotazione non fossero sufficienti, è possibile richiederne gratuitamente altri alla ditta Quendoz senza costi aggiuntivi.

Particolare attenzione viene richiesta alle attività commerciali e ricettive (B&B e hotel). Per le utenze non domestiche del Centro Storico, il servizio porta a porta dei cartoni è attivo dal lunedì al venerdì (esposizione 15:00-15:30, ritiro 15:30-16:30). È vietato conferire cartoni fuori dagli orari stabiliti. In alternativa, è sempre possibile utilizzare l'isola ecologica di Montfleury (aperta anche la domenica), mentre quella di via Caduti del Lavoro è temporaneamente chiusa per i lavori del Centro del Riuso.

Infine, una nota sul rischio igienico-sanitario: l'Amministrazione ricorda che il Regolamento di Polizia Urbana vieta tassativamente di dare cibo ai piccioni, per evitare la proliferazione di volatili portatori di malattie e la dispersione di rifiuti organici sul suolo pubblico.

Per segnalazioni, cassonetti pieni o malfunzionanti, è possibile contattare: